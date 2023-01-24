https://ria.ru/20230124/pakt-1847200789.html

Пушилин прокомментировал предложенный Киевом Минску пакт о ненападении

Пушилин прокомментировал предложенный Киевом Минску пакт о ненападении - РИА Новости, 24.01.2023

Пушилин прокомментировал предложенный Киевом Минску пакт о ненападении

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сравнил предложенный Киевом Минску пакт о ненападении, о котором сообщил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T21:05

2023-01-24T21:05

2023-01-24T21:23

в мире

александр лукашенко

денис пушилин

франсуа олланд

украина

киев

белоруссия

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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сравнил предложенный Киевом Минску пакт о ненападении, о котором сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, с минскими соглашениями, которые использовались для накачки Украины оружием. "Предложение заключить с Беларусью пакт о ненападении Киев пытается выдать за миролюбие. Но у нас есть пример Минских соглашений. Весь мир убедился после откровений известных политиков - (экс-президента Франции Франсуа) Олланда и (экс-канцлера Германии Ангелы) Меркель, что договоренности заключались не с целью их выполнить, а чтобы выиграть время и накачать Украину оружием", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Во вторник Лукашенко заявил, что Киев предлагал Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусские войска не двигались на Украину. Однако украинская сторона не подтвердила факт такого предложения, ограничившись заявлениями об отсутствии агрессивных намерений в адрес Белоруссии. Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд согласился с Ангелой Меркель (занимала пост канцлера ФРГ с 2005 по 2021 год), что минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Перед этим Меркель сказала, что "минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее.

https://ria.ru/20230105/ukraina-1843191280.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, александр лукашенко, денис пушилин, франсуа олланд, украина, киев, белоруссия