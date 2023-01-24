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В офисе Зеленского прокомментировали череду отставок чиновников - РИА Новости, 24.01.2023
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В офисе Зеленского прокомментировали череду отставок чиновников
В офисе Зеленского прокомментировали череду отставок чиновников - РИА Новости, 24.01.2023
В офисе Зеленского прокомментировали череду отставок чиновников
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал череду отставок высокопоставленных украинских чиновников, произошедшую на фоне... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:23
2023-01-24T13:23
в мире
украина
михаил подоляк
кирилл тимошенко
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал череду отставок высокопоставленных украинских чиновников, произошедшую на фоне скандалов, по его словам, власти не закрывают глаза на нарушения. "Кадровые решения Зеленского свидетельствуют о ключевых приоритетах государства... Никто "не закрывает глаза". Во время войны каждый должен понимать свою ответственность. Президент видит и слышит общество. И он напрямую отвечает на ключевой запрос общества - справедливость для всех", - написал Подоляк в Twitter. Зеленский в обращении вечером в понедельник сообщил о ряде "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе. Он отметил, что кадровые перестановки ожидаются в министерствах, других структурах центральной власти и в регионах, а также в правоохранительных органах. Во вторники офис генпрокурора Украины подтвердил информацию об увольнении Алексея Симоненко с должности заместителя генпрокурора. Увольнение Симоненко произошло после скандала с отпуском в Испании. Кроме того, в отставку подал замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов после скандала с закупками в минобороны. Украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах. Также Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса. В октябре 2022 года журналисты украинских СМИ публиковали расследование о Тимошенко и его автомобилях. Тогда сообщалось, что чиновник использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд.
https://ria.ru/20230124/timoshenko-1846983748.html
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в мире, украина, михаил подоляк, кирилл тимошенко, владимир зеленский
В мире, Украина, Михаил Подоляк, Кирилл Тимошенко, Владимир Зеленский
13:23 24.01.2023
 
В офисе Зеленского прокомментировали череду отставок чиновников

В офисе Зеленского заявили, что власти не закрывают глаза на нарушения чиновников

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал череду отставок высокопоставленных украинских чиновников, произошедшую на фоне скандалов, по его словам, власти не закрывают глаза на нарушения.
"Кадровые решения Зеленского свидетельствуют о ключевых приоритетах государства... Никто "не закрывает глаза". Во время войны каждый должен понимать свою ответственность. Президент видит и слышит общество. И он напрямую отвечает на ключевой запрос общества - справедливость для всех", - написал Подоляк в Twitter.
Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко с заявлением об увольнении - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
09:34Специальная военная операция на Украине
Замглавы офиса Зеленского подтвердил, что подал заявление об отставке
Зеленский в обращении вечером в понедельник сообщил о ряде "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе. Он отметил, что кадровые перестановки ожидаются в министерствах, других структурах центральной власти и в регионах, а также в правоохранительных органах.
Во вторники офис генпрокурора Украины подтвердил информацию об увольнении Алексея Симоненко с должности заместителя генпрокурора. Увольнение Симоненко произошло после скандала с отпуском в Испании. Кроме того, в отставку подал замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов после скандала с закупками в минобороны. Украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах. Также Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса. В октябре 2022 года журналисты украинских СМИ публиковали расследование о Тимошенко и его автомобилях. Тогда сообщалось, что чиновник использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
13:18
Замминистра развития общин Украины подал в отставку
 
В миреУкраинаМихаил ПодолякКирилл ТимошенкоВладимир Зеленский
 
 
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