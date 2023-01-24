https://ria.ru/20230124/otstavka-1847077470.html
Еще один замминистра развития общин Украины подал в отставку
Еще один замминистра развития общин Украины подал в отставку - РИА Новости, 24.01.2023
Еще один замминистра развития общин Украины подал в отставку
Замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Вячеслав Негода подал в отставку, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:41
2023-01-24T14:41
2023-01-24T14:41
в мире
украина
алексей гончаренко
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Вячеслав Негода подал в отставку, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. В воскресенье специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что уличила заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры и других членов группы во взятке в 400 тысяч долларов. По данным украинских СМИ, речь шла о Василии Лозинском. Позже в министерстве инфраструктуры заявили, что кабмин Украины уволил Лозинского с должности замминистра развития общин. Во вторник замминистра развития общин Иван Лукеря сообщил, что подал в отставку. "Видимо, после скандала вокруг Лозинского (министр инфраструктуры Александр) Кубраков решил избавиться от всех заместителей минрегиона (министерства развития общин – ред.) - Вячеслав Негода, который много лет отвечает за децентрализацию, тоже подал в отставку", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230124/timoshenko-1846983748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, украина, алексей гончаренко
В мире, Украина, Алексей Гончаренко
Еще один замминистра развития общин Украины подал в отставку
Гончаренко заявил, что замминистра развития общин Украины Негода подал в отставку
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Вячеслав Негода подал в отставку, сообщил
депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.
В воскресенье специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что уличила заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры и других членов группы во взятке в 400 тысяч долларов. По данным украинских СМИ, речь шла о Василии Лозинском. Позже в министерстве инфраструктуры заявили, что кабмин Украины уволил Лозинского с должности замминистра развития общин. Во вторник замминистра развития общин Иван Лукеря сообщил, что подал в отставку.
"Видимо, после скандала вокруг Лозинского (министр инфраструктуры Александр) Кубраков решил избавиться от всех заместителей минрегиона (министерства развития общин – ред.) - Вячеслав Негода, который много лет отвечает за децентрализацию, тоже подал в отставку", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.