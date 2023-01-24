https://ria.ru/20230124/otstavka-1847077470.html

Еще один замминистра развития общин Украины подал в отставку

Еще один замминистра развития общин Украины подал в отставку - РИА Новости, 24.01.2023

Еще один замминистра развития общин Украины подал в отставку

Замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Вячеслав Негода подал в отставку, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:41

2023-01-24T14:41

2023-01-24T14:41

в мире

украина

алексей гончаренко

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Вячеслав Негода подал в отставку, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. В воскресенье специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что уличила заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры и других членов группы во взятке в 400 тысяч долларов. По данным украинских СМИ, речь шла о Василии Лозинском. Позже в министерстве инфраструктуры заявили, что кабмин Украины уволил Лозинского с должности замминистра развития общин. Во вторник замминистра развития общин Иван Лукеря сообщил, что подал в отставку. "Видимо, после скандала вокруг Лозинского (министр инфраструктуры Александр) Кубраков решил избавиться от всех заместителей минрегиона (министерства развития общин – ред.) - Вячеслав Негода, который много лет отвечает за децентрализацию, тоже подал в отставку", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230124/timoshenko-1846983748.html

украина

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, алексей гончаренко