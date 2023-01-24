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В Швейцарии одобрили реэкспорт произведенного в стране оружия на Украину

В Швейцарии одобрили реэкспорт произведенного в стране оружия на Украину - РИА Новости, 24.01.2023

В Швейцарии одобрили реэкспорт произведенного в стране оружия на Украину

Комиссия швейцарского парламента одобрила поправки в законодательство, которые разрешат реэкспорт произведенного в Швейцарии оружия через третьи страны на... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T23:48

2023-01-24T23:48

2023-01-24T23:48

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

владимир путин

украина

швейцария

россия

нато

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ЦЮРИХ, 24 янв - РИА Новости. Комиссия швейцарского парламента одобрила поправки в законодательство, которые разрешат реэкспорт произведенного в Швейцарии оружия через третьи страны на Украину. "Комиссия по политике безопасности Национального совета 14 голосами против 11 одобрила предложение и парламентскую инициативу, касающиеся реэкспорта военной техники. Заявки о нереэкспорте могут быть отменены в случаях нарушения запрета на применение силы согласно международному праву", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента Швейцарии. Как отмечается, российско-украинский конфликт подпадает под указанный критерий. Поправка в законодательство предоставит швейцарскому правительству возможность аннулировать декларацию о нереэкспорте страной, которая приобрела у конфедерации военные материалы. В частности, речь идет о случаях, когда Совет Безопасности ООН заявляет о нарушении запрета на применение силы, предусмотренного международным правом. При этом швейцарское правительство сможет сохранять запрет на реэкспорт, если его отмена будет противоречить внешнеполитическим интересам страны. Как сообщается, большинство членов комиссии сочли, что Швейцария должна внести свой вклад в европейскую безопасность и оказать поддержку Украине. По мнению парламентариев, поправки соответствуют швейцарском закону о нейтралитете, поскольку "не разрешают прямой экспорт военных материалов в зоны конфликтов, а касаются только деклараций о нереэкспорте стран, закупающих швейцарские военные материалы". При этом меньшая часть парламентариев полагает, что реэкспорт швейцарского военного имущества на Украину является проблематичным с точки зрения нейтралитета, а именно принципа равного обращения, предусмотренного законом о нейтралитете. Ранее Швейцария отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230124/tanki-1847209465.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, владимир путин, украина, швейцария, россия, нато, оон, санкции в отношении россии