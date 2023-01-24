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В Молдавии ликвидировали ОПГ, которая незаконно перевозила украинцев в ЕС - РИА Новости, 24.01.2023
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В Молдавии ликвидировали ОПГ, которая незаконно перевозила украинцев в ЕС
В Молдавии ликвидировали ОПГ, которая незаконно перевозила украинцев в ЕС - РИА Новости, 24.01.2023
В Молдавии ликвидировали ОПГ, которая незаконно перевозила украинцев в ЕС
Полиция Молдавии ликвидировала преступную группировку, которая организовала схему незаконной перевозки украинцев в Евросоюз, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:14
2023-01-24T13:14
в мире
молдавия
украина
евросоюз
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КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. Полиция Молдавии ликвидировала преступную группировку, которая организовала схему незаконной перевозки украинцев в Евросоюз, сообщила пресс-служба ведомства. "Сотрудники управления по расследованию организованной преступности ликвидировали преступную группу, которая различными способами незаконно вывозила граждан Украины в Молдавию, с целью позже достичь стран ЕС, за внушительные суммы денег", - сообщается на сайте полиции. По данным ведомства, с февраля 2022 года подозреваемые, которые находились и в Молдавии, и на Украине, организовали схему для вывоза украинцев в Евросоюз, используя республику как транзитную зону. После каждой подобной операции каждый член группировки, в которую входили не меньше восьми человек, получал минимум 7500 долларов. Украинцев доставляли в Молдавию по реке Днестр, затем их на время размещали в северных районах республики, после чего переправляли в ЕС. Следствие установило, что организатором схемы стал молдаванин, который проживал на территории Украины и имеет гражданство этой страны. Он искал украинцев, желающих покинуть страну, а потом помогал им добраться до границы.
https://ria.ru/20221230/mirant-1842404365.html
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в мире, молдавия, украина, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Евросоюз
13:14 24.01.2023
 
В Молдавии ликвидировали ОПГ, которая незаконно перевозила украинцев в ЕС

Полиция Молдавии ликвидировала ОПГ, которая незаконно перевозила украинцев в Евросоюз

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкПолиция Молдавии
Полиция Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Полиция Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. Полиция Молдавии ликвидировала преступную группировку, которая организовала схему незаконной перевозки украинцев в Евросоюз, сообщила пресс-служба ведомства.
"Сотрудники управления по расследованию организованной преступности ликвидировали преступную группу, которая различными способами незаконно вывозила граждан Украины в Молдавию, с целью позже достичь стран ЕС, за внушительные суммы денег", - сообщается на сайте полиции.
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По данным ведомства, с февраля 2022 года подозреваемые, которые находились и в Молдавии, и на Украине, организовали схему для вывоза украинцев в Евросоюз, используя республику как транзитную зону. После каждой подобной операции каждый член группировки, в которую входили не меньше восьми человек, получал минимум 7500 долларов.
Украинцев доставляли в Молдавию по реке Днестр, затем их на время размещали в северных районах республики, после чего переправляли в ЕС. Следствие установило, что организатором схемы стал молдаванин, который проживал на территории Украины и имеет гражданство этой страны. Он искал украинцев, желающих покинуть страну, а потом помогал им добраться до границы.
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