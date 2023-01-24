https://ria.ru/20230124/opg-1847053616.html

В Молдавии ликвидировали ОПГ, которая незаконно перевозила украинцев в ЕС

В Молдавии ликвидировали ОПГ, которая незаконно перевозила украинцев в ЕС - РИА Новости, 24.01.2023

В Молдавии ликвидировали ОПГ, которая незаконно перевозила украинцев в ЕС

Полиция Молдавии ликвидировала преступную группировку, которая организовала схему незаконной перевозки украинцев в Евросоюз, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:14

2023-01-24T13:14

2023-01-24T13:14

в мире

молдавия

украина

евросоюз

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КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. Полиция Молдавии ликвидировала преступную группировку, которая организовала схему незаконной перевозки украинцев в Евросоюз, сообщила пресс-служба ведомства. "Сотрудники управления по расследованию организованной преступности ликвидировали преступную группу, которая различными способами незаконно вывозила граждан Украины в Молдавию, с целью позже достичь стран ЕС, за внушительные суммы денег", - сообщается на сайте полиции. По данным ведомства, с февраля 2022 года подозреваемые, которые находились и в Молдавии, и на Украине, организовали схему для вывоза украинцев в Евросоюз, используя республику как транзитную зону. После каждой подобной операции каждый член группировки, в которую входили не меньше восьми человек, получал минимум 7500 долларов. Украинцев доставляли в Молдавию по реке Днестр, затем их на время размещали в северных районах республики, после чего переправляли в ЕС. Следствие установило, что организатором схемы стал молдаванин, который проживал на территории Украины и имеет гражданство этой страны. Он искал украинцев, желающих покинуть страну, а потом помогал им добраться до границы.

https://ria.ru/20221230/mirant-1842404365.html

https://ria.ru/20230124/ukraina-1847010605.html

молдавия

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в мире, молдавия, украина, евросоюз