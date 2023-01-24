https://ria.ru/20230124/omsk-1846990567.html

Губернатор Омской области рассказал о планах нового застройщика из Тюмени

Губернатор Омской области рассказал о планах нового застройщика из Тюмени - РИА Новости, 24.01.2023

Губернатор Омской области рассказал о планах нового застройщика из Тюмени

Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с представителями тюменской компании "Партнер-Строй", которая намерена построить в пригороде Омска жилой... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T09:56

2023-01-24T09:56

2023-01-24T09:56

омская область

александр бурков

омская область

омск

жилье

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ОМСК, 24 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с представителями тюменской компании "Партнер-Строй", которая намерена построить в пригороде Омска жилой комплекс со всей социальной, коммерческой и рекреационной инфраструктурой, рассказал об этом глава региона в своем Telegram-канале. Застройщик уже заключил договор о комплексном освоении территории в Пушкинском сельском поселении Омской области. В конце прошлого года был утвержден проект застройки на площади почти 80 гектаров. Планируется строительство как малоквартирных домов комфорт-класса до 4 этажей с подземным паркингом, так и домов стандарт-класса от 4 до 7 этажей. Все будет выполнено в едином архитектурном стиле. В центре площадки жилого комплекса появится общественный центр с парком, бульваром, зонами активного отдыха и два детских садика. "С осени прошлого года "Партнер-Строй" уже занимается вопросами строительства инженерной инфраструктуры и технологических подключений. Подготовлены расчёты объёмов потребления по всем ресурсам в соответствии с проектом комплексного освоения территории. Не во всем пока достигнута определенность с ресурсоснабжающими организациями. Финансирование проекта комплексной жилой застройки будет осуществляться за счёт собственных и заемных средств компании", - поделился губернатор. Проект жилого комплекса предусматривает ввод 278 тысяч квадратных метров жилья. Здесь смогут проживать 10 тысяч человек. Объём вложений оценивается в 25 миллиардов рублей инвестиций. Начало строительства запланировано на 2024 год.

https://ria.ru/20230121/trudoustroystvo-1846490984.html

омская область

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

александр бурков, омская область, омск, жилье