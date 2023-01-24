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Губернатор Омской области рассказал о планах нового застройщика из Тюмени - РИА Новости, 24.01.2023
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Омская область
https://ria.ru/20230124/omsk-1846990567.html
Губернатор Омской области рассказал о планах нового застройщика из Тюмени
Губернатор Омской области рассказал о планах нового застройщика из Тюмени - РИА Новости, 24.01.2023
Губернатор Омской области рассказал о планах нового застройщика из Тюмени
Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с представителями тюменской компании "Партнер-Строй", которая намерена построить в пригороде Омска жилой... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T09:56
2023-01-24T09:56
омская область
александр бурков
омская область
омск
жилье
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ОМСК, 24 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с представителями тюменской компании "Партнер-Строй", которая намерена построить в пригороде Омска жилой комплекс со всей социальной, коммерческой и рекреационной инфраструктурой, рассказал об этом глава региона в своем Telegram-канале. Застройщик уже заключил договор о комплексном освоении территории в Пушкинском сельском поселении Омской области. В конце прошлого года был утвержден проект застройки на площади почти 80 гектаров. Планируется строительство как малоквартирных домов комфорт-класса до 4 этажей с подземным паркингом, так и домов стандарт-класса от 4 до 7 этажей. Все будет выполнено в едином архитектурном стиле. В центре площадки жилого комплекса появится общественный центр с парком, бульваром, зонами активного отдыха и два детских садика. "С осени прошлого года "Партнер-Строй" уже занимается вопросами строительства инженерной инфраструктуры и технологических подключений. Подготовлены расчёты объёмов потребления по всем ресурсам в соответствии с проектом комплексного освоения территории. Не во всем пока достигнута определенность с ресурсоснабжающими организациями. Финансирование проекта комплексной жилой застройки будет осуществляться за счёт собственных и заемных средств компании", - поделился губернатор. Проект жилого комплекса предусматривает ввод 278 тысяч квадратных метров жилья. Здесь смогут проживать 10 тысяч человек. Объём вложений оценивается в 25 миллиардов рублей инвестиций. Начало строительства запланировано на 2024 год.
https://ria.ru/20230121/trudoustroystvo-1846490984.html
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александр бурков, омская область, омск, жилье
Омская область , Александр Бурков, Омская область, Омск, Жилье
09:56 24.01.2023
 
Губернатор Омской области рассказал о планах нового застройщика из Тюмени

Омский губернатор Бурков встретился с представителями тюменской компании "Партнер-Строй"

© Фото : пресс-служба губернатора Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков во время встречи с руководством компании-застройщика "Партнер-Строй"
Губернатор Омской области Александр Бурков во время встречи с руководством компании-застройщика Партнер-Строй - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков во время встречи с руководством компании-застройщика "Партнер-Строй"
Читать ria.ru в
ОМСК, 24 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с представителями тюменской компании "Партнер-Строй", которая намерена построить в пригороде Омска жилой комплекс со всей социальной, коммерческой и рекреационной инфраструктурой, рассказал об этом глава региона в своем Telegram-канале.
Застройщик уже заключил договор о комплексном освоении территории в Пушкинском сельском поселении Омской области. В конце прошлого года был утвержден проект застройки на площади почти 80 гектаров. Планируется строительство как малоквартирных домов комфорт-класса до 4 этажей с подземным паркингом, так и домов стандарт-класса от 4 до 7 этажей. Все будет выполнено в едином архитектурном стиле. В центре площадки жилого комплекса появится общественный центр с парком, бульваром, зонами активного отдыха и два детских садика.
"С осени прошлого года "Партнер-Строй" уже занимается вопросами строительства инженерной инфраструктуры и технологических подключений. Подготовлены расчёты объёмов потребления по всем ресурсам в соответствии с проектом комплексного освоения территории. Не во всем пока достигнута определенность с ресурсоснабжающими организациями. Финансирование проекта комплексной жилой застройки будет осуществляться за счёт собственных и заемных средств компании", - поделился губернатор.
Проект жилого комплекса предусматривает ввод 278 тысяч квадратных метров жилья. Здесь смогут проживать 10 тысяч человек. Объём вложений оценивается в 25 миллиардов рублей инвестиций. Начало строительства запланировано на 2024 год.
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Омская областьАлександр БурковОмская областьОмскЖилье
 
 
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