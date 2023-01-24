https://ria.ru/20230124/omsk-1846990567.html
Губернатор Омской области рассказал о планах нового застройщика из Тюмени
Губернатор Омской области рассказал о планах нового застройщика из Тюмени - РИА Новости, 24.01.2023
Губернатор Омской области рассказал о планах нового застройщика из Тюмени
Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с представителями тюменской компании "Партнер-Строй", которая намерена построить в пригороде Омска жилой... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T09:56
2023-01-24T09:56
2023-01-24T09:56
омская область
александр бурков
омская область
омск
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1846989770_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2caee92b75800a97be8b8c896e9316c6.jpg
ОМСК, 24 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с представителями тюменской компании "Партнер-Строй", которая намерена построить в пригороде Омска жилой комплекс со всей социальной, коммерческой и рекреационной инфраструктурой, рассказал об этом глава региона в своем Telegram-канале. Застройщик уже заключил договор о комплексном освоении территории в Пушкинском сельском поселении Омской области. В конце прошлого года был утвержден проект застройки на площади почти 80 гектаров. Планируется строительство как малоквартирных домов комфорт-класса до 4 этажей с подземным паркингом, так и домов стандарт-класса от 4 до 7 этажей. Все будет выполнено в едином архитектурном стиле. В центре площадки жилого комплекса появится общественный центр с парком, бульваром, зонами активного отдыха и два детских садика. "С осени прошлого года "Партнер-Строй" уже занимается вопросами строительства инженерной инфраструктуры и технологических подключений. Подготовлены расчёты объёмов потребления по всем ресурсам в соответствии с проектом комплексного освоения территории. Не во всем пока достигнута определенность с ресурсоснабжающими организациями. Финансирование проекта комплексной жилой застройки будет осуществляться за счёт собственных и заемных средств компании", - поделился губернатор. Проект жилого комплекса предусматривает ввод 278 тысяч квадратных метров жилья. Здесь смогут проживать 10 тысяч человек. Объём вложений оценивается в 25 миллиардов рублей инвестиций. Начало строительства запланировано на 2024 год.
https://ria.ru/20230121/trudoustroystvo-1846490984.html
омская область
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1846989770_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_62d25a77872198c621fba0dd98d689d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бурков, омская область, омск, жилье
Омская область , Александр Бурков, Омская область, Омск, Жилье
Губернатор Омской области рассказал о планах нового застройщика из Тюмени
Омский губернатор Бурков встретился с представителями тюменской компании "Партнер-Строй"
ОМСК, 24 янв - РИА Новости.
Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с представителями тюменской компании "Партнер-Строй", которая намерена построить в пригороде Омска жилой комплекс со всей социальной, коммерческой и рекреационной инфраструктурой, рассказал
об этом глава региона в своем Telegram-канале.
Застройщик уже заключил договор о комплексном освоении территории в Пушкинском сельском поселении Омской области. В конце прошлого года был утвержден проект застройки на площади почти 80 гектаров. Планируется строительство как малоквартирных домов комфорт-класса до 4 этажей с подземным паркингом, так и домов стандарт-класса от 4 до 7 этажей. Все будет выполнено в едином архитектурном стиле. В центре площадки жилого комплекса появится общественный центр с парком, бульваром, зонами активного отдыха и два детских садика.
"С осени прошлого года "Партнер-Строй" уже занимается вопросами строительства инженерной инфраструктуры и технологических подключений. Подготовлены расчёты объёмов потребления по всем ресурсам в соответствии с проектом комплексного освоения территории. Не во всем пока достигнута определенность с ресурсоснабжающими организациями. Финансирование проекта комплексной жилой застройки будет осуществляться за счёт собственных и заемных средств компании", - поделился губернатор.
Проект жилого комплекса предусматривает ввод 278 тысяч квадратных метров жилья. Здесь смогут проживать 10 тысяч человек. Объём вложений оценивается в 25 миллиардов рублей инвестиций. Начало строительства запланировано на 2024 год.