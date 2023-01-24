https://ria.ru/20230124/obrazovanie-1847098164.html

Глава Минпросвещения отчитался о выполнении нацпроекта "Образование"

Глава Минпросвещения отчитался о выполнении нацпроекта "Образование" - РИА Новости, 24.01.2023

Глава Минпросвещения отчитался о выполнении нацпроекта "Образование"

Все показатели национального проекта "Образование" выполнены, несмотря на внешнее давление, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:19

2023-01-24T15:19

2023-01-24T15:19

сергей кравцов

россия

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Все показатели национального проекта "Образование" выполнены, несмотря на внешнее давление, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Уважаемый Владимир Владимирович (Путин - ред.), несмотря на сложности, внешнее давление, под которыми оказалась наша страна, все показатели по национальному проекту за 2022 год выполнены", - сказал Кравцов на совещании с членами правительства РФ. Он добавил, что такая ситуация наоборот, консолидировала все усилия на решения общих задач.

https://ria.ru/20230122/solzhenitsyn-1846583378.html

россия

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2023

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сергей кравцов, россия, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)