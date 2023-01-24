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Глава Минпросвещения отчитался о выполнении нацпроекта "Образование" - РИА Новости, 24.01.2023
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Глава Минпросвещения отчитался о выполнении нацпроекта "Образование"
Глава Минпросвещения отчитался о выполнении нацпроекта "Образование" - РИА Новости, 24.01.2023
Глава Минпросвещения отчитался о выполнении нацпроекта "Образование"
Все показатели национального проекта "Образование" выполнены, несмотря на внешнее давление, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:19
2023-01-24T15:19
сергей кравцов
россия
образование - общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Все показатели национального проекта "Образование" выполнены, несмотря на внешнее давление, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Уважаемый Владимир Владимирович (Путин - ред.), несмотря на сложности, внешнее давление, под которыми оказалась наша страна, все показатели по национальному проекту за 2022 год выполнены", - сказал Кравцов на совещании с членами правительства РФ. Он добавил, что такая ситуация наоборот, консолидировала все усилия на решения общих задач.
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сергей кравцов, россия, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Сергей Кравцов, Россия, Образование - Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
15:19 24.01.2023
 
Глава Минпросвещения отчитался о выполнении нацпроекта "Образование"

Глава Минпросвещения Кравцов: показатели нацпроекта "Образование" за 2022 год выполнены

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Все показатели национального проекта "Образование" выполнены, несмотря на внешнее давление, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Уважаемый Владимир Владимирович (Путин - ред.), несмотря на сложности, внешнее давление, под которыми оказалась наша страна, все показатели по национальному проекту за 2022 год выполнены", - сказал Кравцов на совещании с членами правительства РФ.
Он добавил, что такая ситуация наоборот, консолидировала все усилия на решения общих задач.
Писатель Александр Солженицын - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 12:58
Солженицына не планируют исключать из школьной программы, заявили в Госдуме
 
Сергей КравцовРоссияОбразование - ОбществоМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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