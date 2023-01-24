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Житель Ровненской области с косой напал на военных, раздававших повестки
Житель Ровненской области с косой напал на военных, раздававших повестки - РИА Новости, 24.01.2023
Житель Ровненской области с косой напал на военных, раздававших повестки
Житель Ровненской области на западе Украины с косой напал на сотрудников военкомата, сообщил телеканал ТСН. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T19:27
2023-01-24T19:27
2023-01-24T22:37
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Житель Ровненской области на западе Украины с косой напал на сотрудников военкомата, сообщил телеканал ТСН. Мужчину смогли остановить, только произведя несколько выстрелов в воздух.По данным телеканала, он пытался защитить от мобилизации своего брата, которому и была адресована повестка. О его судьбе не сообщается, сам же "защитник" получил три года испытательного срока.С начала зимы украинские СМИ писали об облавах на призывников в стране. Сообщалось, что военные используют машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, а повестки раздают им сотрудники коммунальных служб.Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. По информации местных изданий, украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.На Украине уголовная ответственность за уклонение от военной службы во время мобилизации предусматривает до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230123/mobilizatsiya-1846946381.html
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в мире, ровненская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ровненская область, Украина
19:27 24.01.2023 (обновлено: 22:37 24.01.2023)
Житель Ровненской области с косой напал на военных, раздававших повестки
Житель Ровненской области с косой напал на сотрудников военкомата, раздававших повестки
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Житель Ровненской области на западе Украины с косой напал на сотрудников военкомата, сообщил телеканал ТСН.
"Напал с косой, потому что принесли повестку: в Ровенской области военные отстреливались от агрессивного местного", — названа публикация.
Мужчину смогли остановить, только произведя несколько выстрелов в воздух.
По данным телеканала, он пытался защитить от мобилизации своего брата, которому и была адресована повестка. О его судьбе не сообщается, сам же "защитник" получил три года испытательного срока.
С начала зимы украинские СМИ писали об облавах на призывников в стране. Сообщалось, что военные используют машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, а повестки раздают им сотрудники коммунальных служб.
Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. По информации местных изданий, украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине уголовная ответственность за уклонение от военной службы во время мобилизации предусматривает до пяти лет лишения свободы.