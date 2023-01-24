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Под Соледаром убили двух британских наемников, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/naemniki-1847211330.html
Под Соледаром убили двух британских наемников, пишут СМИ
Под Соледаром убили двух британских наемников, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
Под Соледаром убили двух британских наемников, пишут СМИ
Два британских наемника Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Киева, были ликвидированы под Соледаром, сообщает телеканал РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T22:41
2023-01-24T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
польша
великобритания
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Два британских наемника Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Киева, были ликвидированы под Соледаром, сообщает телеканал Sky News. Ранее жительница Соледара в ДНР рассказала РИА Новости, что среди украинских войск было много иностранцев из Польши и Великобритании. Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара (ДНР) было завершено вечером 12 января. Накануне Пушилин заявил, что принято решение не разворачивать в городе пункты гуманитарной помощи, так как там почти не осталось жителей.
https://ria.ru/20230124/naemniki-1847024028.html
польша
великобритания
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в мире, польша, великобритания, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Великобритания, Россия, Донецкая Народная Республика
22:41 24.01.2023 (обновлено: 22:45 24.01.2023)
 
Под Соледаром убили двух британских наемников, пишут СМИ

Sky News: под Соледаром убили двух британских наемников, воевавших на стороне Украины

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРазрушенные жилые здания и автомобили в Соледаре
Разрушенные жилые здания и автомобили в Соледаре - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Разрушенные жилые здания и автомобили в Соледаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Два британских наемника Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Киева, были ликвидированы под Соледаром, сообщает телеканал Sky News.
"Двое граждан Великобритании были убиты при попытке "гуманитарной эвакуации" из... Соледара", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее жительница Соледара в ДНР рассказала РИА Новости, что среди украинских войск было много иностранцев из Польши и Великобритании.
Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара (ДНР) было завершено вечером 12 января. Накануне Пушилин заявил, что принято решение не разворачивать в городе пункты гуманитарной помощи, так как там почти не осталось жителей.
Очень много зарубежной речи – российский боец о наемниках под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 11:59Специальная военная операция на Украине
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