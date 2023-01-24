https://ria.ru/20230124/naemniki-1847211330.html
Под Соледаром убили двух британских наемников, пишут СМИ
Под Соледаром убили двух британских наемников, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
Под Соледаром убили двух британских наемников, пишут СМИ
Два британских наемника Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Киева, были ликвидированы под Соледаром, сообщает телеканал РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T22:41
2023-01-24T22:41
2023-01-24T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
польша
великобритания
россия
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845147265_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_341714f3f33e51bf098d096f5370e3ad.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Два британских наемника Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Киева, были ликвидированы под Соледаром, сообщает телеканал Sky News. Ранее жительница Соледара в ДНР рассказала РИА Новости, что среди украинских войск было много иностранцев из Польши и Великобритании. Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара (ДНР) было завершено вечером 12 января. Накануне Пушилин заявил, что принято решение не разворачивать в городе пункты гуманитарной помощи, так как там почти не осталось жителей.
https://ria.ru/20230124/naemniki-1847024028.html
польша
великобритания
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845147265_882:0:3613:2048_1920x0_80_0_0_2158da4e8efcc954ce444f0426d74d30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, великобритания, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Великобритания, Россия, Донецкая Народная Республика
22:41 24.01.2023 (обновлено: 22:45 24.01.2023)
Под Соледаром убили двух британских наемников, пишут СМИ
Sky News: под Соледаром убили двух британских наемников, воевавших на стороне Украины