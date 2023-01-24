https://ria.ru/20230124/naemniki-1847211330.html

Под Соледаром убили двух британских наемников, пишут СМИ

Под Соледаром убили двух британских наемников, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023

Под Соледаром убили двух британских наемников, пишут СМИ

Два британских наемника Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Киева, были ликвидированы под Соледаром, сообщает телеканал РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T22:41

2023-01-24T22:41

2023-01-24T22:45

специальная военная операция на украине

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польша

великобритания

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Два британских наемника Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Киева, были ликвидированы под Соледаром, сообщает телеканал Sky News. Ранее жительница Соледара в ДНР рассказала РИА Новости, что среди украинских войск было много иностранцев из Польши и Великобритании. Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара (ДНР) было завершено вечером 12 января. Накануне Пушилин заявил, что принято решение не разворачивать в городе пункты гуманитарной помощи, так как там почти не осталось жителей.

https://ria.ru/20230124/naemniki-1847024028.html

польша

великобритания

россия

донецкая народная республика

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в мире, польша, великобритания, россия, донецкая народная республика