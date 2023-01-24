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Российский боец рассказал о западных наемниках под Авдеевкой - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/naemniki-1847024028.html
Российский боец рассказал о западных наемниках под Авдеевкой
Российский боец рассказал о западных наемниках под Авдеевкой - РИА Новости, 24.01.2023
Российский боец рассказал о западных наемниках под Авдеевкой
Боец первой Славянской бригады ВС РФ рассказал РИА Новости, что российские штурмовики на отбиваемых у украинских формирований позициях под Авдеевкой... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:59
2023-01-24T12:19
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Боец первой Славянской бригады ВС РФ рассказал РИА Новости, что российские штурмовики на отбиваемых у украинских формирований позициях под Авдеевкой сталкиваются с немецкими, английскими, польскими и французскими наемниками. "Очень много слышно зарубежную речь в радиоперехватах. Да и парни наши, герои, которые прыгают во вражеские окопы, очень много слышат зарубежной речи. Встречаются поляки, немцы, иногда даже, говорят, слышали французскую речь. Очень похоже было. Ну и, естественно, английский язык преобладает", - рассказал офицер армии России с позывным "Хохол". Несмотря на "обилие среди украинского личного состава наемников из стран НАТО", бойцы первой Славянской бригады "продолжают активные и успешные боевые действия" на Авдеевском направлении, отметил командир. Освобождение Авдеевки и Марьинки имеет важное значение в контексте прекращения украинских обстрелов Донецка, ранее сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, после освобождения этих населенных пунктов противник "физически не будет доставать" до Донецка - "по крайней мере из того оружия, которое он массово использует сейчас". Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. До Авдеевки от Донецка - 21 километр.
https://ria.ru/20230121/razlichiya-1846495745.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
донецкая народная республика
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"Очень много зарубежной речи" – российский боец о наемниках под Авдеевкой
Боец первой Славянской бригады ВС РФ рассказал РИА Новости, что российские штурмовики на отбиваемых у украинских формирований позициях под Авдеевкой сталкиваются с немецкими, английскими, польскими и французскими наемниками.
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безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:59 24.01.2023 (обновлено: 12:19 24.01.2023)
 
Российский боец рассказал о западных наемниках под Авдеевкой

Боец 1-й Славянской бригады: под Авдеевкой встречаются наемники из ФРГ, Британии и Польши

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Боец первой Славянской бригады ВС РФ рассказал РИА Новости, что российские штурмовики на отбиваемых у украинских формирований позициях под Авдеевкой сталкиваются с немецкими, английскими, польскими и французскими наемниками.
"Очень много слышно зарубежную речь в радиоперехватах. Да и парни наши, герои, которые прыгают во вражеские окопы, очень много слышат зарубежной речи. Встречаются поляки, немцы, иногда даже, говорят, слышали французскую речь. Очень похоже было. Ну и, естественно, английский язык преобладает", - рассказал офицер армии России с позывным "Хохол".
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Несмотря на "обилие среди украинского личного состава наемников из стран НАТО", бойцы первой Славянской бригады "продолжают активные и успешные боевые действия" на Авдеевском направлении, отметил командир.
Освобождение Авдеевки и Марьинки имеет важное значение в контексте прекращения украинских обстрелов Донецка, ранее сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, после освобождения этих населенных пунктов противник "физически не будет доставать" до Донецка - "по крайней мере из того оружия, которое он массово использует сейчас".
Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. До Авдеевки от Донецка - 21 километр.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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