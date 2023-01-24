https://ria.ru/20230124/moshenniki-1847001989.html

В Красноярске раскрыли мошенников, обналичивших более миллиарда рублей

В Красноярске раскрыли мошенников, обналичивших более миллиарда рублей - РИА Новости, 24.01.2023

В Красноярске раскрыли мошенников, обналичивших более миллиарда рублей

Уголовное дело возбудили против семерых жителей Красноярска, незаконно обналичивших более миллиарда рублей при помощи "номиналов" из числа людей "с низким... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:44

2023-01-24T10:44

2023-01-24T10:44

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красноярск

красноярский край

мошенничество

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КРАСНОЯРСК, 24 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против семерых жителей Красноярска, незаконно обналичивших более миллиарда рублей при помощи "номиналов" из числа людей "с низким социальным статусом", сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии. По версии следствия, с 1 ноября 2021 года группировка, используя "лиц из числа граждан с низким социальным статусом" покупала и учреждала фирмы-однодневки - "фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности". "Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, подозреваемые под видом сделок, в действительности носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере 10-13% от суммы. Всего с использованием счетов подконтрольных организаций подозреваемыми в наличный оборот незаконно выведено более миллиарда рублей", - говорится в релизе. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по двум статьям - о неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридических лиц. Сейчас двое подозреваемых арестованы, еще один находится под домашним арестом, четверо - под подпиской о невыезде. Еще два человека проверяются на причастность к махинациям, так что число подозреваемых может вырасти.

https://ria.ru/20230124/kredity-1846993921.html

https://ria.ru/20230124/ubiystvo-1846987639.html

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происшествия, жкх, красноярск, красноярский край, мошенничество, россия