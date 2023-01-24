https://ria.ru/20230124/modernizatsiya-1847209669.html

Шольц анонсировал самую крупную в истории ФРГ индустриальную модернизацию

Шольц анонсировал самую крупную в истории ФРГ индустриальную модернизацию - РИА Новости, 24.01.2023

Шольц анонсировал самую крупную в истории ФРГ индустриальную модернизацию

Помимо решения текущего энергетического кризиса перед Германией стоит задача самой крупной модернизации индустрии со времен конца 19 века, заявил во вторник... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T22:22

2023-01-24T22:22

2023-01-24T22:22

специальная военная операция на украине

цены на нефть

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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Помимо решения текущего энергетического кризиса перед Германией стоит задача самой крупной модернизации индустрии со времен конца 19 века, заявил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц. Данные планы канцлер упомянул после слов о текущем энергетическом кризисе, который, как подчеркнул он, успешно удаётся решать. По словам Шольца, Германии уже сейчас удалось избежать глубокой рецессии вопреки прогнозам некоторых экспертов и избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. Германия, по словам Шольца, будет повышать количество производимого электричества и водорода, дабы выйти на самообеспечение и в перспективе суметь добиться "большого прорыва" в области инноваций и модернизировать индустрию. "Я уверен, что нам это удастся", - подчеркнул он. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230124/tanki-1847064365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, олаф шольц, владимир путин, германия, россия, украина