https://ria.ru/20230124/modernizatsiya-1847209669.html
Шольц анонсировал самую крупную в истории ФРГ индустриальную модернизацию
Шольц анонсировал самую крупную в истории ФРГ индустриальную модернизацию - РИА Новости, 24.01.2023
Шольц анонсировал самую крупную в истории ФРГ индустриальную модернизацию
Помимо решения текущего энергетического кризиса перед Германией стоит задача самой крупной модернизации индустрии со времен конца 19 века, заявил во вторник... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T22:22
2023-01-24T22:22
2023-01-24T22:22
специальная военная операция на украине
цены на нефть
олаф шольц
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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Помимо решения текущего энергетического кризиса перед Германией стоит задача самой крупной модернизации индустрии со времен конца 19 века, заявил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц. Данные планы канцлер упомянул после слов о текущем энергетическом кризисе, который, как подчеркнул он, успешно удаётся решать. По словам Шольца, Германии уже сейчас удалось избежать глубокой рецессии вопреки прогнозам некоторых экспертов и избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. Германия, по словам Шольца, будет повышать количество производимого электричества и водорода, дабы выйти на самообеспечение и в перспективе суметь добиться "большого прорыва" в области инноваций и модернизировать индустрию. "Я уверен, что нам это удастся", - подчеркнул он. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, олаф шольц, владимир путин, германия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Цены на нефть, Олаф Шольц, Владимир Путин, Германия, Россия, Украина
Шольц анонсировал самую крупную в истории ФРГ индустриальную модернизацию
Канцлер ФРГ Шольц анонсировал самую крупную в истории страны индустриальную модернизацию
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Помимо решения текущего энергетического кризиса перед Германией стоит задача самой крупной модернизации индустрии со времен конца 19 века, заявил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц.
"Это неслыханный проект. Это самая большая индустриальная модернизация в Германии, вероятно, со времён большой фазы индустриализации и роста Германии в конце 19 века. Без малого через 22 года, пускай, и не все, но очень многое изменится", - сказал Шольц по случаю празднования годовщины основания немецкой торгово-промышленной палаты DIHK. Его речь транслировалась на сайте палаты.
Данные планы канцлер упомянул после слов о текущем энергетическом кризисе, который, как подчеркнул он, успешно удаётся решать. По словам Шольца, Германии уже сейчас удалось избежать глубокой рецессии вопреки прогнозам некоторых экспертов и избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.
Германия, по словам Шольца, будет повышать количество производимого электричества и водорода, дабы выйти на самообеспечение и в перспективе суметь добиться "большого прорыва" в области инноваций и модернизировать индустрию.
"Я уверен, что нам это удастся", - подчеркнул он.
Запад усилил санкционное давление на Россию
из-за Украины
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.