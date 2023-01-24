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Путин оценил действия белгородских властей по стабилизации в регионе - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/mery-1847189885.html
Путин оценил действия белгородских властей по стабилизации в регионе
Путин оценил действия белгородских властей по стабилизации в регионе - РИА Новости, 24.01.2023
Путин оценил действия белгородских властей по стабилизации в регионе
Все меры, принимаемые властями Белгородской области, направленные на стабилизацию ситуации во время проведения спецоперации, эффективны, считает президент РФ... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T20:09
2023-01-24T20:09
специальная военная операция на украине
политика
владимир путин
россия
белгородская область
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Все меры, принимаемые властями Белгородской области, направленные на стабилизацию ситуации во время проведения спецоперации, эффективны, считает президент РФ Владимир Путин. Глава государства во вторник встретился с губернатором региона. "Хочу поблагодарить вашу команду за то, что в сегодняшних непростых условиях работаете стабильно, ритмично и в целом эффективно... Все ваши меры, направленные на стабилизацию ситуации, они эффективные, и думаю, что полученный опыт пригодится в любом случае", - сказал Путин.
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политика, владимир путин, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Политика, Владимир Путин, Россия, Белгородская область
20:09 24.01.2023
 
Путин оценил действия белгородских властей по стабилизации в регионе

Путин заявил, что белгородские власти принимают эффективные меры для стабилизации ситуации

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Все меры, принимаемые властями Белгородской области, направленные на стабилизацию ситуации во время проведения спецоперации, эффективны, считает президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник встретился с губернатором региона.
"Хочу поблагодарить вашу команду за то, что в сегодняшних непростых условиях работаете стабильно, ритмично и в целом эффективно... Все ваши меры, направленные на стабилизацию ситуации, они эффективные, и думаю, что полученный опыт пригодится в любом случае", - сказал Путин.
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 19:51Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области с начала обстрелов ВСУ погибли 25 человек
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВладимир ПутинРоссияБелгородская область
 
 
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