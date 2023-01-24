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Путин оценил действия белгородских властей по стабилизации в регионе
Путин оценил действия белгородских властей по стабилизации в регионе - РИА Новости, 24.01.2023
Путин оценил действия белгородских властей по стабилизации в регионе
Все меры, принимаемые властями Белгородской области, направленные на стабилизацию ситуации во время проведения спецоперации, эффективны, считает президент РФ... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T20:09
2023-01-24T20:09
2023-01-24T20:09
специальная военная операция на украине
политика
владимир путин
россия
белгородская область
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Все меры, принимаемые властями Белгородской области, направленные на стабилизацию ситуации во время проведения спецоперации, эффективны, считает президент РФ Владимир Путин. Глава государства во вторник встретился с губернатором региона. "Хочу поблагодарить вашу команду за то, что в сегодняшних непростых условиях работаете стабильно, ритмично и в целом эффективно... Все ваши меры, направленные на стабилизацию ситуации, они эффективные, и думаю, что полученный опыт пригодится в любом случае", - сказал Путин.
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политика, владимир путин, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Политика, Владимир Путин, Россия, Белгородская область
Путин оценил действия белгородских властей по стабилизации в регионе
Путин заявил, что белгородские власти принимают эффективные меры для стабилизации ситуации