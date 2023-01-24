https://ria.ru/20230124/mery-1847189885.html

Путин оценил действия белгородских властей по стабилизации в регионе

Путин оценил действия белгородских властей по стабилизации в регионе - РИА Новости, 24.01.2023

Путин оценил действия белгородских властей по стабилизации в регионе

Все меры, принимаемые властями Белгородской области, направленные на стабилизацию ситуации во время проведения спецоперации, эффективны, считает президент РФ... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T20:09

2023-01-24T20:09

2023-01-24T20:09

специальная военная операция на украине

политика

владимир путин

россия

белгородская область

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Все меры, принимаемые властями Белгородской области, направленные на стабилизацию ситуации во время проведения спецоперации, эффективны, считает президент РФ Владимир Путин. Глава государства во вторник встретился с губернатором региона. "Хочу поблагодарить вашу команду за то, что в сегодняшних непростых условиях работаете стабильно, ритмично и в целом эффективно... Все ваши меры, направленные на стабилизацию ситуации, они эффективные, и думаю, что полученный опыт пригодится в любом случае", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230124/obstrely-1847186745.html

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политика, владимир путин, россия, белгородская область