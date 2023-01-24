https://ria.ru/20230124/medizdeliya-1847138231.html

В России на 18 процентов увеличилось производство медизделий

В России на 18 процентов увеличилось производство медизделий - РИА Новости, 24.01.2023

В России на 18 процентов увеличилось производство медизделий

Выпуск медицинских изделий в РФ в 2022 году вырос на 18%, кроме того, за этот период зарегистрировано более 1100 единиц новой продукции, сообщил вице-премьер -... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:55

2023-01-24T16:55

2023-01-24T16:55

экономика

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Выпуск медицинских изделий в РФ в 2022 году вырос на 18%, кроме того, за этот период зарегистрировано более 1100 единиц новой продукции, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "В целом, прошлый год по российским компаниям также зарегистрировано более 1100 новых медицинских изделий. На них мы с Минздравом оперативно распространили преференции при госзакупках. Это позволяет не только вытеснять импорт из государственного сектора, но и увеличивает серийность, облегчая выход на открытый рынок", - добавил чиновник. Манутров также напомнил, что в 2022 году в РФ было открыто десять новых производств по выпуску биоматериалов, эндопротезов, имплантов, аппаратов УЗИ и другого медоборудования. Большинство этих разработок получили поддержку через ФРП, субсидии на НИОКР и программу обратного инжиниринга. Также снижены страховые взносы и налог на прибыль для производителей рентгеновского оборудования и функциональной диагностики, уточнил он.

https://ria.ru/20230124/lekarstva-1847108306.html

россия

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)