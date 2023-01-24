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В России на 18 процентов увеличилось производство медизделий - РИА Новости, 24.01.2023
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В России на 18 процентов увеличилось производство медизделий
В России на 18 процентов увеличилось производство медизделий - РИА Новости, 24.01.2023
В России на 18 процентов увеличилось производство медизделий
Выпуск медицинских изделий в РФ в 2022 году вырос на 18%, кроме того, за этот период зарегистрировано более 1100 единиц новой продукции, сообщил вице-премьер -... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:55
2023-01-24T16:55
экономика
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Выпуск медицинских изделий в РФ в 2022 году вырос на 18%, кроме того, за этот период зарегистрировано более 1100 единиц новой продукции, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "В целом, прошлый год по российским компаниям также зарегистрировано более 1100 новых медицинских изделий. На них мы с Минздравом оперативно распространили преференции при госзакупках. Это позволяет не только вытеснять импорт из государственного сектора, но и увеличивает серийность, облегчая выход на открытый рынок", - добавил чиновник. Манутров также напомнил, что в 2022 году в РФ было открыто десять новых производств по выпуску биоматериалов, эндопротезов, имплантов, аппаратов УЗИ и другого медоборудования. Большинство этих разработок получили поддержку через ФРП, субсидии на НИОКР и программу обратного инжиниринга. Также снижены страховые взносы и налог на прибыль для производителей рентгеновского оборудования и функциональной диагностики, уточнил он.
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экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Денис Мантуров, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
16:55 24.01.2023
 
В России на 18 процентов увеличилось производство медизделий

Мантуров: производство медизделий в России выросло на 18 процентов в 2022 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПроизводство пробирок
Производство пробирок - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Производство пробирок. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Выпуск медицинских изделий в РФ в 2022 году вырос на 18%, кроме того, за этот период зарегистрировано более 1100 единиц новой продукции, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"В медицинской промышленности производство в прошлом году выросло на 18%. Рынок в целом увеличился почти наполовину… Российская доля занимает около 25%", - отметил он на совещании кабмина с президентом РФ.
"В целом, прошлый год по российским компаниям также зарегистрировано более 1100 новых медицинских изделий. На них мы с Минздравом оперативно распространили преференции при госзакупках. Это позволяет не только вытеснять импорт из государственного сектора, но и увеличивает серийность, облегчая выход на открытый рынок", - добавил чиновник.
Манутров также напомнил, что в 2022 году в РФ было открыто десять новых производств по выпуску биоматериалов, эндопротезов, имплантов, аппаратов УЗИ и другого медоборудования. Большинство этих разработок получили поддержку через ФРП, субсидии на НИОКР и программу обратного инжиниринга. Также снижены страховые взносы и налог на прибыль для производителей рентгеновского оборудования и функциональной диагностики, уточнил он.
Сотрудница в цехе по производству антибиотиков и противовирусных препаратов - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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Мурашко призвал развивать импортозамещение на рынке лекарств
 
ЭкономикаДенис МантуровРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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