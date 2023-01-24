https://ria.ru/20230124/mariupol-1847125372.html
Новый мэр Мариуполя заявил о планах восстановить судоремонтный завод
Новый мэр Мариуполя заявил о планах восстановить судоремонтный завод - РИА Новости, 24.01.2023
Новый мэр Мариуполя заявил о планах восстановить судоремонтный завод
Новый мэр Мариуполя Олег Моргун заявил о планах по восстановлению Азовского судоремонтного завода. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:17
2023-01-24T16:17
2023-01-24T16:17
олег моргун
денис пушилин
мариуполь
донецкая народная республика
новоазовский район
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Новый мэр Мариуполя Олег Моргун заявил о планах по восстановлению Азовского судоремонтного завода. Во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об освобождении Константина Иващенко от должности мэра Мариуполя. На его место назначен бывший глава Новоазовского района республики Олег Моргун. "Есть намерение мариупольский судоремонтный завод восстановить, чтобы он работал", - сказал Моргун в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, также планируется восстановить работу Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Есть заинтересованность со стороны инвесторов из других регионов России, которые также хотят открыть новые производства в городе, отметил мэр. Азовский судоремонтный завод в Мариуполе - крупнейшее предприятие в акватории Азовского моря, специализирующееся на судоремонте и судостроении, машиностроении и перевалке грузов.
https://ria.ru/20230124/donbass-1846831753.html
https://ria.ru/20230124/artemsol-1846992307.html
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олег моргун, денис пушилин, мариуполь, донецкая народная республика, новоазовский район, россия
Олег Моргун, Денис Пушилин, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Новоазовский район, Россия
Новый мэр Мариуполя заявил о планах восстановить судоремонтный завод
Новый мэр Мариуполя Моргун заявил о планах восстановить Азовский судоремонтный завод