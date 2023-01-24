https://ria.ru/20230124/mariupol-1847125372.html

Новый мэр Мариуполя заявил о планах восстановить судоремонтный завод

Новый мэр Мариуполя заявил о планах восстановить судоремонтный завод - РИА Новости, 24.01.2023

Новый мэр Мариуполя заявил о планах восстановить судоремонтный завод

Новый мэр Мариуполя Олег Моргун заявил о планах по восстановлению Азовского судоремонтного завода. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:17

2023-01-24T16:17

2023-01-24T16:17

олег моргун

денис пушилин

мариуполь

донецкая народная республика

новоазовский район

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Новый мэр Мариуполя Олег Моргун заявил о планах по восстановлению Азовского судоремонтного завода. Во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об освобождении Константина Иващенко от должности мэра Мариуполя. На его место назначен бывший глава Новоазовского района республики Олег Моргун. "Есть намерение мариупольский судоремонтный завод восстановить, чтобы он работал", - сказал Моргун в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, также планируется восстановить работу Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Есть заинтересованность со стороны инвесторов из других регионов России, которые также хотят открыть новые производства в городе, отметил мэр. Азовский судоремонтный завод в Мариуполе - крупнейшее предприятие в акватории Азовского моря, специализирующееся на судоремонте и судостроении, машиностроении и перевалке грузов.

https://ria.ru/20230124/donbass-1846831753.html

https://ria.ru/20230124/artemsol-1846992307.html

мариуполь

донецкая народная республика

новоазовский район

россия

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олег моргун, денис пушилин, мариуполь, донецкая народная республика, новоазовский район, россия