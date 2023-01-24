Рейтинг@Mail.ru
Новый мэр Мариуполя заявил о планах восстановить судоремонтный завод - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/mariupol-1847125372.html
Новый мэр Мариуполя заявил о планах восстановить судоремонтный завод
Новый мэр Мариуполя заявил о планах восстановить судоремонтный завод - РИА Новости, 24.01.2023
Новый мэр Мариуполя заявил о планах восстановить судоремонтный завод
Новый мэр Мариуполя Олег Моргун заявил о планах по восстановлению Азовского судоремонтного завода. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:17
2023-01-24T16:17
олег моргун
денис пушилин
мариуполь
донецкая народная республика
новоазовский район
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847002962_0:25:2500:1431_1920x0_80_0_0_819dbc6a6cdfc4d83ab44e5718384ba6.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Новый мэр Мариуполя Олег Моргун заявил о планах по восстановлению Азовского судоремонтного завода. Во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об освобождении Константина Иващенко от должности мэра Мариуполя. На его место назначен бывший глава Новоазовского района республики Олег Моргун. "Есть намерение мариупольский судоремонтный завод восстановить, чтобы он работал", - сказал Моргун в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, также планируется восстановить работу Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Есть заинтересованность со стороны инвесторов из других регионов России, которые также хотят открыть новые производства в городе, отметил мэр. Азовский судоремонтный завод в Мариуполе - крупнейшее предприятие в акватории Азовского моря, специализирующееся на судоремонте и судостроении, машиностроении и перевалке грузов.
https://ria.ru/20230124/donbass-1846831753.html
https://ria.ru/20230124/artemsol-1846992307.html
мариуполь
донецкая народная республика
новоазовский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847002962_47:0:2270:1667_1920x0_80_0_0_5c6f88e9cc57888a095908605a862c5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег моргун, денис пушилин, мариуполь, донецкая народная республика, новоазовский район, россия
Олег Моргун, Денис Пушилин, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Новоазовский район, Россия
16:17 24.01.2023
 
Новый мэр Мариуполя заявил о планах восстановить судоремонтный завод

Новый мэр Мариуполя Моргун заявил о планах восстановить Азовский судоремонтный завод

© Фото : пресс-служба ДНРОлег Моргун
Олег Моргун - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : пресс-служба ДНР
Олег Моргун. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Новый мэр Мариуполя Олег Моргун заявил о планах по восстановлению Азовского судоремонтного завода.
Во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об освобождении Константина Иващенко от должности мэра Мариуполя. На его место назначен бывший глава Новоазовского района республики Олег Моргун.
Мужчина убирает осколки стекла в офисном помещении, поврежденном в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Посмотреть в бронежилете". В Донецке взлетели цены на жилье
"Есть намерение мариупольский судоремонтный завод восстановить, чтобы он работал", - сказал Моргун в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, также планируется восстановить работу Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Есть заинтересованность со стороны инвесторов из других регионов России, которые также хотят открыть новые производства в городе, отметил мэр.
Азовский судоремонтный завод в Мариуполе - крупнейшее предприятие в акватории Азовского моря, специализирующееся на судоремонте и судостроении, машиностроении и перевалке грузов.
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 10:07Специальная военная операция на Украине
Пушилин рассказал, когда восстановят предприятие "Артемсоль"
 
Олег МоргунДенис ПушилинМариупольДонецкая Народная РеспубликаНовоазовский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала