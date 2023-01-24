https://ria.ru/20230124/malchik-1847206506.html

В Белгородской области семилетний мальчик спас сестру во время обстрела ВСУ

В Белгородской области семилетний мальчик спас сестру во время обстрела ВСУ - РИА Новости, 24.01.2023

В Белгородской области семилетний мальчик спас сестру во время обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным, как семилетний мальчик спас младшую сестру во время... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T21:54

2023-01-24T21:54

2023-01-24T23:08

специальная военная операция на украине

общество

вячеслав гладков

владимир путин

белгородская область

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным, как семилетний мальчик спас младшую сестру во время обстрела украинских войск.Как отметил глава региона, власти проводят работу с населением, чтобы научить людей правильно реагировать в экстренных ситуациях."В первую очередь работали с детьми. В поселке Уразово <…> понравился мальчишка. Рассказывал: начался обстрел, сидел играл в компьютер — ему семь лет. Рядом ползала по полу маленькая сестричка. Начался обстрел — побежал. Потом, говорит, вспомнил, чему учили, взял сестру, в ванную легли. Он практически ее спас, и свою жизнь, и жизнь (сестренки. — Прим. ред.). Молодцы", — сказал Гладков.Поскольку рядом с Белгородской областью пролегает 540 километров государственной границы, где расположены минные поля, мирных жителей обучают поведению в приграничной территории, сообщил губернатор."Мы сформировали ДНД (добровольная народная дружина. — Прим. ред.) в каждом населенном пункте, вместе с полицией охраняем. Очень много позитива и по преступности, и в том числе против работы нашего противника", — рассказал он.Гладков также отметил работу добровольных пожарных дружин, которые, несмотря на обстрелы ВСУ, помогли сохранить урожай. По его словам, в регионе в 3,5 раза удалось сократить количество пожаров благодаря "жесточайшему мониторингу добровольцев". На всей территории Белгородской области с 11 апреля прошлого года действует "желтый" уровень террористической опасности из-за регулярных обстрелов украинских войск. Этот режим позволяет консолидировать усилия властей, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям регионов рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230124/obstrely-1847186745.html

https://ria.ru/20230117/operatsiya-1845522218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, вячеслав гладков, владимир путин, белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, донбасс