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В Белгородской области семилетний мальчик спас сестру во время обстрела ВСУ - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/malchik-1847206506.html
В Белгородской области семилетний мальчик спас сестру во время обстрела ВСУ
В Белгородской области семилетний мальчик спас сестру во время обстрела ВСУ - РИА Новости, 24.01.2023
В Белгородской области семилетний мальчик спас сестру во время обстрела ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным, как семилетний мальчик спас младшую сестру во время... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T21:54
2023-01-24T23:08
специальная военная операция на украине
общество
вячеслав гладков
владимир путин
белгородская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным, как семилетний мальчик спас младшую сестру во время обстрела украинских войск.Как отметил глава региона, власти проводят работу с населением, чтобы научить людей правильно реагировать в экстренных ситуациях."В первую очередь работали с детьми. В поселке Уразово &lt;…&gt; понравился мальчишка. Рассказывал: начался обстрел, сидел играл в компьютер — ему семь лет. Рядом ползала по полу маленькая сестричка. Начался обстрел — побежал. Потом, говорит, вспомнил, чему учили, взял сестру, в ванную легли. Он практически ее спас, и свою жизнь, и жизнь (сестренки. — Прим. ред.). Молодцы", — сказал Гладков.Поскольку рядом с Белгородской областью пролегает 540 километров государственной границы, где расположены минные поля, мирных жителей обучают поведению в приграничной территории, сообщил губернатор."Мы сформировали ДНД (добровольная народная дружина. — Прим. ред.) в каждом населенном пункте, вместе с полицией охраняем. Очень много позитива и по преступности, и в том числе против работы нашего противника", — рассказал он.Гладков также отметил работу добровольных пожарных дружин, которые, несмотря на обстрелы ВСУ, помогли сохранить урожай. По его словам, в регионе в 3,5 раза удалось сократить количество пожаров благодаря "жесточайшему мониторингу добровольцев". На всей территории Белгородской области с 11 апреля прошлого года действует "желтый" уровень террористической опасности из-за регулярных обстрелов украинских войск. Этот режим позволяет консолидировать усилия властей, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям регионов рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230124/obstrely-1847186745.html
https://ria.ru/20230117/operatsiya-1845522218.html
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общество, вячеслав гладков, владимир путин, белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Общество, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
21:54 24.01.2023 (обновлено: 23:08 24.01.2023)
 
В Белгородской области семилетний мальчик спас сестру во время обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Гладков рассказал, как мальчик спас сестру при атаке ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным, как семилетний мальчик спас младшую сестру во время обстрела украинских войск.
Как отметил глава региона, власти проводят работу с населением, чтобы научить людей правильно реагировать в экстренных ситуациях.
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"В первую очередь работали с детьми. В поселке Уразово <…> понравился мальчишка. Рассказывал: начался обстрел, сидел играл в компьютер — ему семь лет. Рядом ползала по полу маленькая сестричка. Начался обстрел — побежал. Потом, говорит, вспомнил, чему учили, взял сестру, в ванную легли. Он практически ее спас, и свою жизнь, и жизнь (сестренки. — Прим. ред.). Молодцы", — сказал Гладков.
Поскольку рядом с Белгородской областью пролегает 540 километров государственной границы, где расположены минные поля, мирных жителей обучают поведению в приграничной территории, сообщил губернатор.
"Мы сформировали ДНД (добровольная народная дружина. — Прим. ред.) в каждом населенном пункте, вместе с полицией охраняем. Очень много позитива и по преступности, и в том числе против работы нашего противника", — рассказал он.
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Гладков также отметил работу добровольных пожарных дружин, которые, несмотря на обстрелы ВСУ, помогли сохранить урожай. По его словам, в регионе в 3,5 раза удалось сократить количество пожаров благодаря "жесточайшему мониторингу добровольцев".
На всей территории Белгородской области с 11 апреля прошлого года действует "желтый" уровень террористической опасности из-за регулярных обстрелов украинских войск. Этот режим позволяет консолидировать усилия властей, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям регионов рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВячеслав ГладковВладимир ПутинБелгородская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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