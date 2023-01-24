https://ria.ru/20230124/lesovoz-1847151704.html

В Кировской области лесовоз раздавил легковушку, есть жертвы

В Кировской области лесовоз раздавил легковушку, есть жертвы - РИА Новости, 24.01.2023

В Кировской области лесовоз раздавил легковушку, есть жертвы

Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с лесовозом в Кировской области, сообщается в телеграм-канале регионального ГИБДД. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:31

2023-01-24T17:31

2023-01-24T17:31

происшествия

кировская область

гибдд мвд рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с лесовозом в Кировской области, сообщается в телеграм-канале регионального ГИБДД. ДТП произошло во вторник около 14 часов в Слободском районе на 29 километре автодороги "Слободской – Нагорск". "Произошло столкновение легкового автомобиля Lada Largus и грузового автомобиля КамАЗ (лесовоз). В результате происшествия водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится проверка, уточняются причины и условия происшествия.

https://ria.ru/20230123/dtp-1846830364.html

кировская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кировская область, гибдд мвд рф