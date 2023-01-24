https://ria.ru/20230124/lesovoz-1847151704.html
В Кировской области лесовоз раздавил легковушку, есть жертвы
В Кировской области лесовоз раздавил легковушку, есть жертвы - РИА Новости, 24.01.2023
В Кировской области лесовоз раздавил легковушку, есть жертвы
Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с лесовозом в Кировской области, сообщается в телеграм-канале регионального ГИБДД. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:31
2023-01-24T17:31
2023-01-24T17:31
происшествия
кировская область
гибдд мвд рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с лесовозом в Кировской области, сообщается в телеграм-канале регионального ГИБДД. ДТП произошло во вторник около 14 часов в Слободском районе на 29 километре автодороги "Слободской – Нагорск". "Произошло столкновение легкового автомобиля Lada Largus и грузового автомобиля КамАЗ (лесовоз). В результате происшествия водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится проверка, уточняются причины и условия происшествия.
https://ria.ru/20230123/dtp-1846830364.html
кировская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Кировская область, ГИБДД МВД РФ
В Кировской области лесовоз раздавил легковушку, есть жертвы
Лесовоз раздавил легковой автомобиль в Кировской области, погибли четыре человека