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В Кировской области лесовоз раздавил легковушку, есть жертвы - РИА Новости, 24.01.2023
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В Кировской области лесовоз раздавил легковушку, есть жертвы
В Кировской области лесовоз раздавил легковушку, есть жертвы - РИА Новости, 24.01.2023
В Кировской области лесовоз раздавил легковушку, есть жертвы
Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с лесовозом в Кировской области, сообщается в телеграм-канале регионального ГИБДД. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:31
2023-01-24T17:31
происшествия
кировская область
гибдд мвд рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с лесовозом в Кировской области, сообщается в телеграм-канале регионального ГИБДД. ДТП произошло во вторник около 14 часов в Слободском районе на 29 километре автодороги "Слободской – Нагорск". "Произошло столкновение легкового автомобиля Lada Largus и грузового автомобиля КамАЗ (лесовоз). В результате происшествия водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится проверка, уточняются причины и условия происшествия.
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происшествия, кировская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Кировская область, ГИБДД МВД РФ
17:31 24.01.2023
 
В Кировской области лесовоз раздавил легковушку, есть жертвы

Лесовоз раздавил легковой автомобиль в Кировской области, погибли четыре человека

© Фото : Управление ГИБДД УМВД России по Кировской области/TelegramМесто ДТП в Слободском районе Кировской области
Место ДТП в Слободском районе Кировской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : Управление ГИБДД УМВД России по Кировской области/Telegram
Место ДТП в Слободском районе Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с лесовозом в Кировской области, сообщается в телеграм-канале регионального ГИБДД.
ДТП произошло во вторник около 14 часов в Слободском районе на 29 километре автодороги "Слободской – Нагорск".
"Произошло столкновение легкового автомобиля Lada Largus и грузового автомобиля КамАЗ (лесовоз). В результате происшествия водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится проверка, уточняются причины и условия происшествия.
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ПроисшествияКировская областьГИБДД МВД РФ
 
 
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