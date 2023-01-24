https://ria.ru/20230124/lekarstva-1847108306.html

Мурашко призвал развивать импортозамещение на рынке лекарств

Мурашко призвал развивать импортозамещение на рынке лекарств - РИА Новости, 24.01.2023

Мурашко призвал развивать импортозамещение на рынке лекарств

Необходимо поддерживать продвижение отечественных лекарств, а также разъяснять населению, что они не уступают по качеству зарубежным, заявил министр... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:44

2023-01-24T15:44

2023-01-24T15:44

общество

михаил мурашко

владимир путин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Необходимо поддерживать продвижение отечественных лекарств, а также разъяснять населению, что они не уступают по качеству зарубежным, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Нам нужно поддерживать продвижение лекарственных препаратов, чтобы формировалось импортозамещение, и объяснять, что лекарственные препараты абсолютно такого же качества", - сказал Мурашко ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Он отметил, что отечественная промышленность сформировала перечень приоритетных лекарственных препаратов, над которыми нужно работать. Преимущественно за счет отечественных производителей увеличилось и количество клинических исследований лекарственных препаратов, проводимых в России, уточнил министр.

https://ria.ru/20230120/preparaty-1846259733.html

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общество, михаил мурашко, владимир путин, здоровье - общество, россия