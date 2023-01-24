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В Кузбассе ввели в эксплуатацию еще два объекта культурного кластера - РИА Новости, 24.01.2023
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В Кузбассе ввели в эксплуатацию еще два объекта культурного кластера
В Кузбассе ввели в эксплуатацию еще два объекта культурного кластера - РИА Новости, 24.01.2023
В Кузбассе ввели в эксплуатацию еще два объекта культурного кластера
Еще два объекта Сибирского культурно-образовательного комплекса – современное фондохранилище и дом для преподавателей - введены в эксплуатацию в Кемерово,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:52
2023-01-24T13:52
кемеровская область
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 24 янв – РИА Новости. Еще два объекта Сибирского культурно-образовательного комплекса – современное фондохранилище и дом для преподавателей - введены в эксплуатацию в Кемерово, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в фондохранилище площадью более 3 тысяч квадратных метров будут храниться около 7 тысяч ценных экспонатов. В новый жилой дом скоро заедут преподаватели и сотрудники филиалов ведущих образовательных учреждений страны: МГАХ, РГИСИ и ЦМШ-АИИ "Сибирский", входящих в образовательный комплекс. "Все объекты Сибирского культурно-образовательного комплекса, который мы возводим в Кемерове, построены и оснащаются на самом современном уровне. Новое фондохранилище не только позволит в идеальных условиях хранить экспонаты, но и реставрировать старинные уникальные произведения искусства. В Кузбассе впервые появилась собственная мастерская с самым современным реставрационным оснащением", — цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что в фондохранилище закуплено специальное стационарное и переносное оборудование, которое определяет и регулирует в помещениях влажность, температуру, кислотность, освещение. Реставрационный центр укомплектован приборами мирового уровня. Среди них специальный шпатель с электронной регулировкой температуры для реставрации бумаги, ткани, сшивания холста и т.д.; паровой карандаш с ультразвуковым увлажнителем для консервации и реставрации бумаги, музейный пылесос Muntz 555, использующийся специалистами по всему миру. Для освежения акварели приобретен аквадистиллятор, автоматический комплекс по обеспыливанию, который избавит архивные фонды от пыли и вредных микроорганизмов, плесени. Также есть сейфовые комнаты для экспонатов из драгоценных металлов и камней. В доме для преподавателей 159 квартир. Там уже расставлена мебель, установлена бытовая техника. В доме находится самый скоростной лифт в Кемерове и сделана отличная звукоизоляция. В рамках строительства Сибирского культурно-образовательного комплекса в Кемерово уже сданы филиал Московской государственной академии хореографии с интернатом; филиал "Сибирский" Центральной музыкальной школы - Академии исполнительского искусства с интернатом; общеобразовательная школа с двумя бассейнами; общежитие Сибирского филиала Российского государственного института сценических искусств со стадионом. Продолжается строительство Театра оперы и балета (филиал Государственного академического Мариинского театра), Музейно-выставочного центра (филиал Русского музея); Кузбасского центра искусств; Сибирского кампуса Российского государственного института сценических искусств со Школой креативных индустрий и дома для артистов.
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кемеровская область, сергей цивилев
Кемеровская область, Сергей Цивилев
13:52 24.01.2023
 
В Кузбассе ввели в эксплуатацию еще два объекта культурного кластера

В Кузбассе ввели в эксплуатацию современное фондохранилище и дом для преподавателей

© Фото : Администрация Правительства КузбассаВ Кузбассе ввели в эксплуатацию современное фондохранилище и дом для преподавателей
В Кузбассе ввели в эксплуатацию современное фондохранилище и дом для преподавателей - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
В Кузбассе ввели в эксплуатацию современное фондохранилище и дом для преподавателей
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 24 янв – РИА Новости. Еще два объекта Сибирского культурно-образовательного комплекса – современное фондохранилище и дом для преподавателей - введены в эксплуатацию в Кемерово, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Современное фондохранилище и дом для преподавателей — еще два объекта Сибирского культурно-образовательного комплекса введены в эксплуатацию", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в фондохранилище площадью более 3 тысяч квадратных метров будут храниться около 7 тысяч ценных экспонатов. В новый жилой дом скоро заедут преподаватели и сотрудники филиалов ведущих образовательных учреждений страны: МГАХ, РГИСИ и ЦМШ-АИИ "Сибирский", входящих в образовательный комплекс.
"Все объекты Сибирского культурно-образовательного комплекса, который мы возводим в Кемерове, построены и оснащаются на самом современном уровне. Новое фондохранилище не только позволит в идеальных условиях хранить экспонаты, но и реставрировать старинные уникальные произведения искусства. В Кузбассе впервые появилась собственная мастерская с самым современным реставрационным оснащением", — цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Цивилева.
Отмечается, что в фондохранилище закуплено специальное стационарное и переносное оборудование, которое определяет и регулирует в помещениях влажность, температуру, кислотность, освещение. Реставрационный центр укомплектован приборами мирового уровня. Среди них специальный шпатель с электронной регулировкой температуры для реставрации бумаги, ткани, сшивания холста и т.д.; паровой карандаш с ультразвуковым увлажнителем для консервации и реставрации бумаги, музейный пылесос Muntz 555, использующийся специалистами по всему миру.
© Фото : Администрация Правительства КузбассаВ Кузбассе ввели в эксплуатацию современное фондохранилище и дом для преподавателей
В Кузбассе ввели в эксплуатацию современное фондохранилище и дом для преподавателей - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
В Кузбассе ввели в эксплуатацию современное фондохранилище и дом для преподавателей
Для освежения акварели приобретен аквадистиллятор, автоматический комплекс по обеспыливанию, который избавит архивные фонды от пыли и вредных микроорганизмов, плесени. Также есть сейфовые комнаты для экспонатов из драгоценных металлов и камней.
В доме для преподавателей 159 квартир. Там уже расставлена мебель, установлена бытовая техника. В доме находится самый скоростной лифт в Кемерове и сделана отличная звукоизоляция.
В рамках строительства Сибирского культурно-образовательного комплекса в Кемерово уже сданы филиал Московской государственной академии хореографии с интернатом; филиал "Сибирский" Центральной музыкальной школы - Академии исполнительского искусства с интернатом; общеобразовательная школа с двумя бассейнами; общежитие Сибирского филиала Российского государственного института сценических искусств со стадионом.
Продолжается строительство Театра оперы и балета (филиал Государственного академического Мариинского театра), Музейно-выставочного центра (филиал Русского музея); Кузбасского центра искусств; Сибирского кампуса Российского государственного института сценических искусств со Школой креативных индустрий и дома для артистов.
Общежитие РГИСИ в Кемерово - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 13:46
Общежитие РГИСИ ввели в эксплуатацию в Кузбассе
 
Кемеровская областьСергей Цивилев
 
 
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