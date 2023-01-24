https://ria.ru/20230124/kuzbass-1847064829.html

В Кузбассе ввели в эксплуатацию еще два объекта культурного кластера

В Кузбассе ввели в эксплуатацию еще два объекта культурного кластера - РИА Новости, 24.01.2023

В Кузбассе ввели в эксплуатацию еще два объекта культурного кластера

Еще два объекта Сибирского культурно-образовательного комплекса – современное фондохранилище и дом для преподавателей - введены в эксплуатацию в Кемерово,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:52

2023-01-24T13:52

2023-01-24T13:52

кемеровская область

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 24 янв – РИА Новости. Еще два объекта Сибирского культурно-образовательного комплекса – современное фондохранилище и дом для преподавателей - введены в эксплуатацию в Кемерово, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в фондохранилище площадью более 3 тысяч квадратных метров будут храниться около 7 тысяч ценных экспонатов. В новый жилой дом скоро заедут преподаватели и сотрудники филиалов ведущих образовательных учреждений страны: МГАХ, РГИСИ и ЦМШ-АИИ "Сибирский", входящих в образовательный комплекс. "Все объекты Сибирского культурно-образовательного комплекса, который мы возводим в Кемерове, построены и оснащаются на самом современном уровне. Новое фондохранилище не только позволит в идеальных условиях хранить экспонаты, но и реставрировать старинные уникальные произведения искусства. В Кузбассе впервые появилась собственная мастерская с самым современным реставрационным оснащением", — цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что в фондохранилище закуплено специальное стационарное и переносное оборудование, которое определяет и регулирует в помещениях влажность, температуру, кислотность, освещение. Реставрационный центр укомплектован приборами мирового уровня. Среди них специальный шпатель с электронной регулировкой температуры для реставрации бумаги, ткани, сшивания холста и т.д.; паровой карандаш с ультразвуковым увлажнителем для консервации и реставрации бумаги, музейный пылесос Muntz 555, использующийся специалистами по всему миру. Для освежения акварели приобретен аквадистиллятор, автоматический комплекс по обеспыливанию, который избавит архивные фонды от пыли и вредных микроорганизмов, плесени. Также есть сейфовые комнаты для экспонатов из драгоценных металлов и камней. В доме для преподавателей 159 квартир. Там уже расставлена мебель, установлена бытовая техника. В доме находится самый скоростной лифт в Кемерове и сделана отличная звукоизоляция. В рамках строительства Сибирского культурно-образовательного комплекса в Кемерово уже сданы филиал Московской государственной академии хореографии с интернатом; филиал "Сибирский" Центральной музыкальной школы - Академии исполнительского искусства с интернатом; общеобразовательная школа с двумя бассейнами; общежитие Сибирского филиала Российского государственного института сценических искусств со стадионом. Продолжается строительство Театра оперы и балета (филиал Государственного академического Мариинского театра), Музейно-выставочного центра (филиал Русского музея); Кузбасского центра искусств; Сибирского кампуса Российского государственного института сценических искусств со Школой креативных индустрий и дома для артистов.

https://ria.ru/20230116/kuzbass-1845177468.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кемеровская область, сергей цивилев