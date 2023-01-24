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Официальный курс доллара на среду вырос до 68,75 рубля
Официальный курс доллара на среду вырос до 68,75 рубля - РИА Новости, 24.01.2023
Официальный курс доллара на среду вырос до 68,75 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 12,41 копейки - до 68,7529 рубля, курс юаня снизился на 0,15 копейки - до 10,1110... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:19
2023-01-24T16:19
2023-01-24T16:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 12,41 копейки - до 68,7529 рубля, курс юаня снизился на 0,15 копейки - до 10,1110 рубля, евро - на 3,59 копейки, до 74,6948 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на среду вырос до 68,75 рубля
Официальный курс доллара на среду вырос до 68,75 рубля, курс юаня снизился до 10,11 рубля