https://ria.ru/20230124/kredity-1846993921.html

Самозапрет на кредиты снизит ущерб от мошенников, считает эксперт

Самозапрет на кредиты снизит ущерб от мошенников, считает эксперт - РИА Новости, 24.01.2023

Самозапрет на кредиты снизит ущерб от мошенников, считает эксперт

Возможность для граждан России установить самозапрет на кредиты и займы позволит сократить число мошеннических хищений и размер ущерба от них как населения, так РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:15

2023-01-24T10:15

2023-01-24T11:57

экономика

россия

госдума рф

евгения лазарева

мошенничество

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Возможность для граждан России установить самозапрет на кредиты и займы позволит сократить число мошеннических хищений и размер ущерба от них как населения, так и экономики в целом, заявила РИА Новости руководитель проекта Народного фронта "За права заёмщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Накануне в пресс-службе Банка России агентству сообщили, что законопроект, позволяющий гражданам России через портал "Госуслуги" установить себе запрет на кредиты и займы, готовится к внесению в Госдуму. Предполагается, что этот механизм будет действовать в отношении всех кредиторов, а не только того банка, в котором у человека есть счет, и для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории. "Надеемся, что законопроект будет рассмотрен в кратчайшие сроки, и уже в текущем году добровольный самозапрет станет доступен повсеместно. Это позволит сократить количество актов мошенничества и размер ущерба, причиняемый гражданам, самому финансовому рынку и экономике в целом", - отметила Лазарева. Она добавила, что установка самозапрета на кредиты и займы с помощью "Госуслуг" позволит гражданам решить сразу несколько проблем. Во-первых, это ограничит вероятность спонтанных необдуманных заимствований и оформления кредитов и займов под воздействием методов социальной инженерии. "Случается, что заёмщики поддаются импульсу или уговорам злоумышленников и берут на себя обязательства, с которыми не в состоянии справиться. Добровольное самоограничение даёт возможность взять паузу и обдумать свои действия, пока предварительный самозапрет будет отменяться", - пояснила эксперт. Во-вторых, установленное самоограничение будет отображаться в профиле заёмщика и будет видно всем потенциальным кредиторам, продолжила Лазарева. Если кредиторы эту отметку проигнорируют и выдадут заёмные средства, то в случае мошенничества им придётся брать все расходы по возмещению ущерба на себя, даже если заёмщик продиктует коды и перечислит злоумышленникам эти деньги, пояснила она.

https://ria.ru/20221209/kredit-1837358655.html

https://ria.ru/20221220/moshenniki-1839880425.html

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экономика, россия, госдума рф, евгения лазарева, мошенничество