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Пушилин сообщил о полной зачистке Краснопольевки - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/krasnopolevka-1847003192.html
Пушилин сообщил о полной зачистке Краснопольевки
Пушилин сообщил о полной зачистке Краснопольевки - РИА Новости, 24.01.2023
Пушилин сообщил о полной зачистке Краснопольевки
Освобожденный в ДНР населенный пункт Краснопольевка в районе Соледара полностью зачищен, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:47
2023-01-24T10:47
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
соледар
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Освобожденный в ДНР населенный пункт Краснопольевка в районе Соледара полностью зачищен, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. Накануне об освобождении этого населенного пункта добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа сообщило Минобороны РФ. "Краснопольевка защищена, она важной являлась для перекрытия снабжения противника", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". В понедельник штаб территориальной обороны ДНР сообщал также об освобождении Двуречья в районе Артемовска. По словам Пушилина, в этом населенном пункте еще идет зачистка.
https://ria.ru/20230122/soledar-1846344298.html
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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, соледар, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Соледар, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:47 24.01.2023
 
Пушилин сообщил о полной зачистке Краснопольевки

Пушилин заявил, что освобожденную накануне Краснопольевку полностью зачистили

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВоенная техника Народной милиции ДНР на дороге
Военная техника Народной милиции ДНР на дороге - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военная техника Народной милиции ДНР на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Освобожденный в ДНР населенный пункт Краснопольевка в районе Соледара полностью зачищен, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.
Накануне об освобождении этого населенного пункта добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа сообщило Минобороны РФ.
"Краснопольевка защищена, она важной являлась для перекрытия снабжения противника", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
В понедельник штаб территориальной обороны ДНР сообщал также об освобождении Двуречья в районе Артемовска. По словам Пушилина, в этом населенном пункте еще идет зачистка.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСоледарРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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