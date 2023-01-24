https://ria.ru/20230124/krasnopolevka-1847003192.html

Пушилин сообщил о полной зачистке Краснопольевки

Пушилин сообщил о полной зачистке Краснопольевки - РИА Новости, 24.01.2023

Пушилин сообщил о полной зачистке Краснопольевки

Освобожденный в ДНР населенный пункт Краснопольевка в районе Соледара полностью зачищен, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:47

2023-01-24T10:47

2023-01-24T10:47

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

соледар

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Освобожденный в ДНР населенный пункт Краснопольевка в районе Соледара полностью зачищен, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. Накануне об освобождении этого населенного пункта добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа сообщило Минобороны РФ. "Краснопольевка защищена, она важной являлась для перекрытия снабжения противника", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". В понедельник штаб территориальной обороны ДНР сообщал также об освобождении Двуречья в районе Артемовска. По словам Пушилина, в этом населенном пункте еще идет зачистка.

https://ria.ru/20230122/soledar-1846344298.html

донецкая народная республика

соледар

россия

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, соледар, россия, ситуация в днр и лнр