https://ria.ru/20230124/krasnopolevka-1847003192.html
Пушилин сообщил о полной зачистке Краснопольевки
Пушилин сообщил о полной зачистке Краснопольевки - РИА Новости, 24.01.2023
Пушилин сообщил о полной зачистке Краснопольевки
Освобожденный в ДНР населенный пункт Краснопольевка в районе Соледара полностью зачищен, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:47
2023-01-24T10:47
2023-01-24T10:47
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
соледар
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840504609_0:232:3226:2047_1920x0_80_0_0_da48cbdd012a29de05c89c7a786e9180.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Освобожденный в ДНР населенный пункт Краснопольевка в районе Соледара полностью зачищен, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. Накануне об освобождении этого населенного пункта добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа сообщило Минобороны РФ. "Краснопольевка защищена, она важной являлась для перекрытия снабжения противника", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". В понедельник штаб территориальной обороны ДНР сообщал также об освобождении Двуречья в районе Артемовска. По словам Пушилина, в этом населенном пункте еще идет зачистка.
https://ria.ru/20230122/soledar-1846344298.html
донецкая народная республика
соледар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840504609_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_92ffe8c611208ef459947c0a20204c0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, соледар, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Соледар, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин сообщил о полной зачистке Краснопольевки
Пушилин заявил, что освобожденную накануне Краснопольевку полностью зачистили