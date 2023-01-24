https://ria.ru/20230124/korruptsiya-1847153312.html

В Молдавии задержали шесть человек по делу о коррупции

В Молдавии задержали шесть человек по делу о коррупции - РИА Новости, 24.01.2023

В Молдавии задержали шесть человек по делу о коррупции

В результате обысков в Агентстве по интервенции и платежам в сфере сельского хозяйства Молдавии (AIPA) по делу о коррупции и превышении служебных полномочий... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:34

2023-01-24T17:34

2023-01-24T17:34

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КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. В результате обысков в Агентстве по интервенции и платежам в сфере сельского хозяйства Молдавии (AIPA) по делу о коррупции и превышении служебных полномочий были задержаны шесть человек, сообщила глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин. Национальный антикоррупционный центр Молдавии вместе с прокурорами во вторник провел обыски в Агентстве по интервенции и платежам в сфере сельского хозяйства. "Было проведено 68 обысков, в ходе которых преследовались сотрудники AIPA из территориальных секторов Бельцы и Комрат, администраторы обществ с ограниченной ответственностью, администраторы акционерных обществ, мэры и третьи лица. В результате этих действий шесть человек задержаны, шесть человек находятся под следствием, еще несколько человек признаны подозреваемыми", - сообщила на брифинге Драгалин. Глава Национального антикоррупционного центра Юлиан Русу рассказал, что было возбуждено 26 уголовных дел по фактам злоупотребления властью или служебным положением, пассивной коррупции, активной коррупции, торговли влиянием и отмывания денег. В результате расследования было установлено, что с каждой выданной фермерам субсидии сотрудникам AIPA возвращалось до 10%, с одной подобной сделки чиновники могли получить до 8 тысяч долларов. Также прокуроры зафиксировали эпизод отмывания денег через проект по предоставлению субсидий для улучшения уровня жизни и работы в сельской местности. Госбюджету был нанесен ущерб на сумму в 185 тысяч долларов. В результате обысков были изъяты денежные средства, 13 мобильных телефонов, три системных блока, ноутбук, а также две единицы оружия, хранившиеся без необходимого разрешения. В прокуратуре уточнили, что расследование продолжается.

https://ria.ru/20230124/delo-1847126441.html

https://ria.ru/20230119/korruptsiya-1845968739.html

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