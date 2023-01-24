https://ria.ru/20230124/koronavirus-1847008943.html

В Москве за сутки госпитализировали 93 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 93 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2023

В Москве за сутки госпитализировали 93 пациента с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 1362 случая COVID-19, умерли 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:10

2023-01-24T11:10

2023-01-24T11:12

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771422549_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5591ee3462d320f81a395f4b36cdb2fc.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 1362 случая COVID-19, умерли 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 1362, госпитализировано 93 человека, выздоровели 2063 человека, 12 человек умерли", - говорится в сводке по столице.Накануне выявлен 1241 новый случай заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 332 707 случаев коронавируса, выздоровело 3 136 551 человек, умерли 47 809 человек.

https://ria.ru/20230124/gripp-1847005406.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии