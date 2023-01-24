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В Москве за сутки госпитализировали 93 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2023
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230124/koronavirus-1847008943.html
В Москве за сутки госпитализировали 93 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 93 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 93 пациента с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 1362 случая COVID-19, умерли 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:10
2023-01-24T11:12
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 1362 случая COVID-19, умерли 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 1362, госпитализировано 93 человека, выздоровели 2063 человека, 12 человек умерли", - говорится в сводке по столице.Накануне выявлен 1241 новый случай заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 332 707 случаев коронавируса, выздоровело 3 136 551 человек, умерли 47 809 человек.
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
11:10 24.01.2023 (обновлено: 11:12 24.01.2023)
 
В Москве за сутки госпитализировали 93 пациента с COVID-19

В Москве за сутки выявили 1362 случая COVID-19, умерли 12 человек

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедицинская сестра в палате для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра в палате для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медицинская сестра в палате для пациентов с Covid-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 1362 случая COVID-19, умерли 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки – 1362, госпитализировано 93 человека, выздоровели 2063 человека, 12 человек умерли", - говорится в сводке по столице.
Накануне выявлен 1241 новый случай заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 332 707 случаев коронавируса, выздоровело 3 136 551 человек, умерли 47 809 человек.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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