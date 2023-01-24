https://ria.ru/20230124/koronavirus-1847007508.html

В России за сутки госпитализировали 970 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 970 человек с COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2023

В России за сутки госпитализировали 970 человек с COVID-19

Более 4,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 42 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:05

2023-01-24T11:05

2023-01-24T11:05

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более 4,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 42 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 970 человек, на 168% больше, чем накануне. Рост госпитализаций отмечен в 65 субъектах, снижение - в девяти регионах, ситуация не изменилась в 11 регионах. "Выздоровело за сутки 5 466 человек, или на 50,2% больше в сравнении с 23 января 2023 года. Выявлено 4 702 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 42 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230116/kraken-1845068547.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии