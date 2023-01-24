https://ria.ru/20230124/koronavirus-1847007508.html
В России за сутки госпитализировали 970 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 970 человек с COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2023
В России за сутки госпитализировали 970 человек с COVID-19
Более 4,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 42 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:05
2023-01-24T11:05
2023-01-24T11:05
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более 4,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 42 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 970 человек, на 168% больше, чем накануне. Рост госпитализаций отмечен в 65 субъектах, снижение - в девяти регионах, ситуация не изменилась в 11 регионах. "Выздоровело за сутки 5 466 человек, или на 50,2% больше в сравнении с 23 января 2023 года. Выявлено 4 702 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 42 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230116/kraken-1845068547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 970 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 4702 новых случая COVID-19, умерли 42 человека