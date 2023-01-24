https://ria.ru/20230124/konfiskatsiya-1847058517.html

В Госдуме изучают вопрос о конфискации имущества оскорбляющих Россию

В Госдуме изучают вопрос о конфискации имущества оскорбляющих Россию - РИА Новости, 24.01.2023

В Госдуме изучают вопрос о конфискации имущества оскорбляющих Россию

В Госдуме изучают вопрос о конфискации имущества граждан, которые покинули Россию и позволяют себе оскорблять ее, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:27

2023-01-24T13:27

2023-01-24T14:32

россия

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Госдуме изучают вопрос о конфискации имущества граждан, которые покинули Россию и позволяют себе оскорблять ее, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин."Речь идет о негодяях, кто нарушил закон, тех, кто нанес вред. И за это должен понести ответственность <…> А может, даже не реагируют на это, потому что доход есть, страна их кормит", — сказал он на пленарном заседании.По словам Володина, работа в этом направлении скоро начнется.При этом парламентарий отметил, что меры в отношении уехавших должны носить дифференцированный характер.Он добавил, что есть негодяи, которые уехали, но живут за счет России, получают отчисления или гонорары и при этом "страну поливают грязью, ноги вытирают"."Мы, понятно, должны с вами реагировать. И конечно, возможно, принимать изменения в законодательство для того, чтобы не только остановить их, но и защитить память о тех, кто свою жизнь пожертвовал, защищая нашу Родину", — уточнил Володин.На прошлой неделе спикер Госдумы призвал принять "закон для негодяев" — по его словам, у людей, которые из-за рубежа оскорбляют Россию, хотя благодаря ей продолжают жить безбедно, следует конфисковывать имущество, чтобы возместить нанесенный ими ущерб. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, со своей стороны, предложила использовать изъятое имущество для решения проблем при поиске жилья для сирот.Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев высказался против этой идеи. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что подобные меры должны строго соответствовать Конституции и требуют серьезных поправок к Уголовному кодексу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это сложная тема, но здесь "нельзя открывать ящик Пандоры" — с врагами надо бороться, но все остальные — граждане России и должны ими оставаться.

https://ria.ru/20230118/rossiya-1845574215.html

https://ria.ru/20230113/predateli-1844631681.html

https://realty.ria.ru/20230119/klishas-1845886134.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, вячеслав володин