https://ria.ru/20230124/kolonii-1847191048.html

В новых регионах создадут 25 исправительных колоний

В новых регионах создадут 25 исправительных колоний - РИА Новости, 24.01.2023

В новых регионах создадут 25 исправительных колоний

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ФСИН должна организовать исправительные колонии, лечебно-исправительные... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T20:17

2023-01-24T20:17

2023-01-24T20:17

михаил мишустин

луганская народная республика

россия

херсонская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ФСИН должна организовать исправительные колонии, лечебно-исправительные учреждения и исправительные центры в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, соответствующий документ во вторник опубликован на портале правовой информации. Как следует из текста распоряжения, в ДНР ФСИН должна будет создать 12 исправительных колоний и одно лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ), в ЛНР - семь колоний и одно ЛИУ, в Запорожской и Херсонской областях - по три колонии плюс по ЛИУ. Кроме того, сообщается в документе, в ДНР будет создан один исправительный центр, а в ЛНР - два. Там будут отбывать наказание осужденные к принудительным работам. "Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, связанных с реализацией настоящего распоряжения, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ФСИН России в федеральном бюджете на осуществление деятельности в установленной сфере, без выделения дополнительных бюджетных ассигнований", - уточняется в распоряжении правительства. Также﻿ ФСИН совместно с Росимуществом поручено определить до 1 июня 2026 года перечень недвижимого имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления за учреждениями.

https://ria.ru/20230124/regiony-1847116752.html

луганская народная республика

россия

херсонская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

михаил мишустин, луганская народная республика, россия, херсонская область , федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)