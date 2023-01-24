https://ria.ru/20230124/kolonii-1847191048.html
В новых регионах создадут 25 исправительных колоний
В новых регионах создадут 25 исправительных колоний - РИА Новости, 24.01.2023
В новых регионах создадут 25 исправительных колоний
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ФСИН должна организовать исправительные колонии, лечебно-исправительные... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T20:17
2023-01-24T20:17
2023-01-24T20:17
михаил мишустин
луганская народная республика
россия
херсонская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ФСИН должна организовать исправительные колонии, лечебно-исправительные учреждения и исправительные центры в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, соответствующий документ во вторник опубликован на портале правовой информации. Как следует из текста распоряжения, в ДНР ФСИН должна будет создать 12 исправительных колоний и одно лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ), в ЛНР - семь колоний и одно ЛИУ, в Запорожской и Херсонской областях - по три колонии плюс по ЛИУ. Кроме того, сообщается в документе, в ДНР будет создан один исправительный центр, а в ЛНР - два. Там будут отбывать наказание осужденные к принудительным работам. "Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, связанных с реализацией настоящего распоряжения, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ФСИН России в федеральном бюджете на осуществление деятельности в установленной сфере, без выделения дополнительных бюджетных ассигнований", - уточняется в распоряжении правительства. Также ФСИН совместно с Росимуществом поручено определить до 1 июня 2026 года перечень недвижимого имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления за учреждениями.
https://ria.ru/20230124/regiony-1847116752.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, луганская народная республика, россия, херсонская область , федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Михаил Мишустин, Луганская Народная Республика, Россия, Херсонская область , Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
В новых регионах создадут 25 исправительных колоний
Мишустин подписал распоряжение о создании в новых регионах 25 исправительных колоний