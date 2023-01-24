https://ria.ru/20230124/kolom-1846990307.html

Умер экс-президент Гватемалы Альваро Колом

Умер экс-президент Гватемалы Альваро Колом - РИА Новости, 24.01.2023

Умер экс-президент Гватемалы Альваро Колом

Экс-президент Гватемалы Альваро Колом скончался в возрасте 71 года, сообщается на странице конгресса страны в Twitter. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T09:55

2023-01-24T09:55

2023-01-24T10:18

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гватемала (республика)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Экс-президент Гватемалы Альваро Колом скончался в возрасте 71 года, сообщается на странице конгресса страны в Twitter. "Глава конгресса... с прискорбьем сообщает о кончине Альваро Колома Кабальероса, президента Республики Гватемала с 2008 по 2012 год", - говорится в сообщении. Как сообщает местное издание Republica, Колом скончался в понедельник, 23 января. Отмечается, что в течение нескольких лет он болел раком. Альваро Колом был президентом Гватемалы с 2008 по 2012 год. В 2018 году уже будучи экс-президентом страны Колом был задержан по делу о коррупции при реализации транспортного проекта Transurbano. В 2021 году он был также включен в санкционный список США в рамках глобального так называемого "закона Магнитского".

гватемала (республика)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, гватемала (республика)