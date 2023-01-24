09:55 24.01.2023 (обновлено: 10:18 24.01.2023)
Умер экс-президент Гватемалы Альваро Колом
Бывший президент Гватемалы Альваро Колом Кабальерос умер на 72-м году жизни
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкБывший президент Гватемалы Альваро Колом Кабальерос
Бывший президент Гватемалы Альваро Колом Кабальерос. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Экс-президент Гватемалы Альваро Колом скончался в возрасте 71 года, сообщается на странице конгресса страны в Twitter.
"Глава конгресса... с прискорбьем сообщает о кончине Альваро Колома Кабальероса, президента Республики Гватемала с 2008 по 2012 год", - говорится в сообщении. Как сообщает местное издание Republica, Колом скончался в понедельник, 23 января. Отмечается, что в течение нескольких лет он болел раком.
Альваро Колом был президентом Гватемалы с 2008 по 2012 год. В 2018 году уже будучи экс-президентом страны Колом был задержан по делу о коррупции при реализации транспортного проекта Transurbano. В 2021 году он был также включен в санкционный список США в рамках глобального так называемого "закона Магнитского".