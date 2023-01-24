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Умер экс-президент Гватемалы Альваро Колом - РИА Новости, 24.01.2023
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Умер экс-президент Гватемалы Альваро Колом
Умер экс-президент Гватемалы Альваро Колом - РИА Новости, 24.01.2023
Умер экс-президент Гватемалы Альваро Колом
Экс-президент Гватемалы Альваро Колом скончался в возрасте 71 года, сообщается на странице конгресса страны в Twitter. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T09:55
2023-01-24T10:18
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Экс-президент Гватемалы Альваро Колом скончался в возрасте 71 года, сообщается на странице конгресса страны в Twitter. "Глава конгресса... с прискорбьем сообщает о кончине Альваро Колома Кабальероса, президента Республики Гватемала с 2008 по 2012 год", - говорится в сообщении. Как сообщает местное издание Republica, Колом скончался в понедельник, 23 января. Отмечается, что в течение нескольких лет он болел раком. Альваро Колом был президентом Гватемалы с 2008 по 2012 год. В 2018 году уже будучи экс-президентом страны Колом был задержан по делу о коррупции при реализации транспортного проекта Transurbano. В 2021 году он был также включен в санкционный список США в рамках глобального так называемого "закона Магнитского".
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в мире, гватемала (республика)
В мире, Гватемала (республика)
09:55 24.01.2023 (обновлено: 10:18 24.01.2023)
 
Умер экс-президент Гватемалы Альваро Колом

Бывший президент Гватемалы Альваро Колом Кабальерос умер на 72-м году жизни

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкБывший президент Гватемалы Альваро Колом Кабальерос
Бывший президент Гватемалы Альваро Колом Кабальерос - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Бывший президент Гватемалы Альваро Колом Кабальерос. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Экс-президент Гватемалы Альваро Колом скончался в возрасте 71 года, сообщается на странице конгресса страны в Twitter.
"Глава конгресса... с прискорбьем сообщает о кончине Альваро Колома Кабальероса, президента Республики Гватемала с 2008 по 2012 год", - говорится в сообщении. Как сообщает местное издание Republica, Колом скончался в понедельник, 23 января. Отмечается, что в течение нескольких лет он болел раком.
Альваро Колом был президентом Гватемалы с 2008 по 2012 год. В 2018 году уже будучи экс-президентом страны Колом был задержан по делу о коррупции при реализации транспортного проекта Transurbano. В 2021 году он был также включен в санкционный список США в рамках глобального так называемого "закона Магнитского".
 
В миреГватемала (республика)
 
 
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