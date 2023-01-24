https://ria.ru/20230124/kino-1847002710.html

Из-за инцидента на шоу в парке Universal Studios госпитализировали артиста

Из-за инцидента на шоу в парке Universal Studios госпитализировали артиста - РИА Новости, 24.01.2023

Из-за инцидента на шоу в парке Universal Studios госпитализировали артиста

Артиста госпитализировали после номера в тематическом парке Universal Studios Hollywood, рассказывает Deadline. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:15

2023-01-24T11:15

2023-01-24T11:15

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Артиста госпитализировали после номера в тематическом парке Universal Studios Hollywood, рассказывает Deadline."Он был доставлен в больницу после трюка во время дневного представления. Наши мысли сейчас с ним. Он получает помощь. Подробности происшествия выясняются", – заявил представитель Universal Studios Hollywood.Пожарная служба приняла вызов часа в два по полудни по поводу пациента, находившегося без сознания. На месте ему оказали первую помощь. Когда каскадера доставили в госпиталь, он уже пришел в себя. По словам очевидца, "артист был на одной из вышек и в ходе выступления упал в воду". Сотрудники парка заметили, что он пропал и полезли за ним в воду. Инцидент произошел во время шоу трюков "Waterworld" ("Водный мир"), основанного на фильме 1995 года с Кевином Костнером в главной роли. Аттракцион включает в себя номера на воде, суше и в воздухе. Во время представления задействуется пиротехника, а также происходит аварийная посадка гидросамолета. Несмотря на то, что кинокартина была встречена прохладно, шоу посетителям нравится. Его показывают и других тематических парках студии – в Японии, Сингапуре и Пекине.

https://ria.ru/20230123/zbruev-1846771583.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, universal studios, аттракционы