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В Хабаровском крае Росводресурсы определили 652 миллиона рублей на дамбу - РИА Новости, 24.01.2023
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https://ria.ru/20230124/khabarovsk-1846970527.html
В Хабаровском крае Росводресурсы определили 652 миллиона рублей на дамбу
В Хабаровском крае Росводресурсы определили 652 миллиона рублей на дамбу - РИА Новости, 24.01.2023
В Хабаровском крае Росводресурсы определили 652 миллиона рублей на дамбу
Росводресурсы определили более 652 миллионов рублей на строительство II и III этапов дамбы в Комсомольске-на-Амуре, ее достроят к концу года, сообщил губернатор РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T07:50
2023-01-24T09:36
хабаровский край
михаил дегтярев
россия
хабаровский край
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
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ХАБАРОВСК, 24 янв - РИА Новости. Росводресурсы определили более 652 миллионов рублей на строительство II и III этапов дамбы в Комсомольске-на-Амуре, ее достроят к концу года, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Более 5 миллиардов рублей предусмотрело в 2023 году федеральное агентство Росводресурсы на строительство и реконструкцию 30 сооружений в стране, защищающих население и инфраструктуру от экстремального подъёма уровня рек. В этот перечень входит и строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре, которое ведется по федеральному проекту "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории России". "Федеральное агентство водных ресурсов выделит средства на строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре. Более 652 миллионов рублей будут направлены на строительство II и III этапов инженерного гидротехнического сооружения города Юности", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Он уточнил, что сдать объект планируется в конце текущего года. По данным правительства региона, строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре разделено на три этапа. АО "Уральская энергетическая строительная компания" по государственному контракту ведет строительство I этапа инженерной защиты. На II и III - занята компания ООО "Карьер Известковый". Как отметил министр строительства Хабаровского края Олег Сутурин, большинство работ в настоящее время связаны с обустройством канализационных насосных станций (КНС). В случае наводнения дамба должна защитить Ленинский округ: поселки имени Менделеева, Победа, а также два микрорайона - Парковый и Парус. Возведение инженерной гидротехнической защиты в Комсомольске-на-Амуре ведется по долгосрочному плану комплексного развития города, утвержденного правительством РФ в 2016 году.
https://ria.ru/20230120/khabarovsk-1846299685.html
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михаил дегтярев, россия, хабаровский край, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Россия, Хабаровский край, Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)
07:50 24.01.2023 (обновлено: 09:36 24.01.2023)
 
В Хабаровском крае Росводресурсы определили 652 миллиона рублей на дамбу

Дегтярев: Росводресурсы определили 652 миллиона рублей на дамбу в Комсомольске-на-Амуре

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяСтроительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре
Строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 24 янв - РИА Новости. Росводресурсы определили более 652 миллионов рублей на строительство II и III этапов дамбы в Комсомольске-на-Амуре, ее достроят к концу года, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Более 5 миллиардов рублей предусмотрело в 2023 году федеральное агентство Росводресурсы на строительство и реконструкцию 30 сооружений в стране, защищающих население и инфраструктуру от экстремального подъёма уровня рек. В этот перечень входит и строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре, которое ведется по федеральному проекту "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории России".
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"Федеральное агентство водных ресурсов выделит средства на строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре. Более 652 миллионов рублей будут направлены на строительство II и III этапов инженерного гидротехнического сооружения города Юности", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что сдать объект планируется в конце текущего года.
По данным правительства региона, строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре разделено на три этапа. АО "Уральская энергетическая строительная компания" по государственному контракту ведет строительство I этапа инженерной защиты. На II и III - занята компания ООО "Карьер Известковый".
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяСтроительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре
Строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре
Как отметил министр строительства Хабаровского края Олег Сутурин, большинство работ в настоящее время связаны с обустройством канализационных насосных станций (КНС).

"На I этапе строительства дамбы, на участке, расположенном в поселке Парус, и на участке поселка Победа. На II этапе строительства дамбы ведется монтаж железобетонного трубопровода, на узле КНС-2 ведется обустройство перепускного трубопровода, а на узле КНС-3 - монтаж подземного трубопровода и термоусаживающихся манжет. На III этапе – на узле КНС-1 производится устройство котлована под резервуар и ведется русловая расчистка реки Силинка", - разъяснил он.

В случае наводнения дамба должна защитить Ленинский округ: поселки имени Менделеева, Победа, а также два микрорайона - Парковый и Парус. Возведение инженерной гидротехнической защиты в Комсомольске-на-Амуре ведется по долгосрочному плану комплексного развития города, утвержденного правительством РФ в 2016 году.
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