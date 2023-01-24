https://ria.ru/20230124/khabarovsk-1846970527.html

В Хабаровском крае Росводресурсы определили 652 миллиона рублей на дамбу

В Хабаровском крае Росводресурсы определили 652 миллиона рублей на дамбу - РИА Новости, 24.01.2023

В Хабаровском крае Росводресурсы определили 652 миллиона рублей на дамбу

Росводресурсы определили более 652 миллионов рублей на строительство II и III этапов дамбы в Комсомольске-на-Амуре, ее достроят к концу года, сообщил губернатор РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T07:50

2023-01-24T07:50

2023-01-24T09:36

хабаровский край

михаил дегтярев

россия

хабаровский край

федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)

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ХАБАРОВСК, 24 янв - РИА Новости. Росводресурсы определили более 652 миллионов рублей на строительство II и III этапов дамбы в Комсомольске-на-Амуре, ее достроят к концу года, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Более 5 миллиардов рублей предусмотрело в 2023 году федеральное агентство Росводресурсы на строительство и реконструкцию 30 сооружений в стране, защищающих население и инфраструктуру от экстремального подъёма уровня рек. В этот перечень входит и строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре, которое ведется по федеральному проекту "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории России". "Федеральное агентство водных ресурсов выделит средства на строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре. Более 652 миллионов рублей будут направлены на строительство II и III этапов инженерного гидротехнического сооружения города Юности", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Он уточнил, что сдать объект планируется в конце текущего года. По данным правительства региона, строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре разделено на три этапа. АО "Уральская энергетическая строительная компания" по государственному контракту ведет строительство I этапа инженерной защиты. На II и III - занята компания ООО "Карьер Известковый". Как отметил министр строительства Хабаровского края Олег Сутурин, большинство работ в настоящее время связаны с обустройством канализационных насосных станций (КНС). В случае наводнения дамба должна защитить Ленинский округ: поселки имени Менделеева, Победа, а также два микрорайона - Парковый и Парус. Возведение инженерной гидротехнической защиты в Комсомольске-на-Амуре ведется по долгосрочному плану комплексного развития города, утвержденного правительством РФ в 2016 году.

https://ria.ru/20230120/khabarovsk-1846299685.html

https://ria.ru/20230123/khabarovsk-1846684131.html

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михаил дегтярев, россия, хабаровский край, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)