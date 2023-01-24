https://ria.ru/20230124/kartina-1847137971.html
В Художественном музее Цюриха пропали две картины XVII века
В Художественном музее Цюриха пропали две картины XVII века - РИА Новости, 24.01.2023
В Художественном музее Цюриха пропали две картины XVII века
Художественный музей Цюриха (Кунстхаус) обратился в полицию в связи с пропажей из коллекции двух полотен XVII века, сообщается в пресс-релизе опубликованном на... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:25
2023-01-24T17:25
2023-01-24T17:25
культура
новости культуры
цюрих
музеи
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847140034_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_667e206b46715553721e80ff04fdaeb1.jpg
ЦЮРИХ, 24 янв – РИА Новости. Художественный музей Цюриха (Кунстхаус) обратился в полицию в связи с пропажей из коллекции двух полотен XVII века, сообщается в пресс-релизе опубликованном на сайте институции. "С начала 2023 года две из более чем 700 работ, которые Кунстхаус демонтировал после пожара в ночь со 2 на 3 августа и отправил на внутреннюю чистку и реставрацию, не удалось найти. Внутренние поиски не увенчались успехом. Поскольку возможность кражи уже нельзя исключить, 13 января музей подал заявление на неизвестное лицо и попросил полицию провести расследование", – говорится в заявлении институции. Речь идет о картине фламандского художника Роберта ван ден Хёке "Солдаты в лагере", написанной в середине XVII века, и полотне голландского художника Дирка де Брея "Нарциссы и другие цветы в стеклянной вазе на мраморной столешнице" (1673 год). Директор Кунстхауса Анн Демеестер назвала пропажу картин потрясением и также сообщила о создании при музее кризисного штаба по расследованию инцидента.
https://ria.ru/20230124/kartina-1847012606.html
цюрих
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847140034_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_c0c5483c21405c1ac918bc3068cdc3a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, цюрих, музеи, искусство
Культура, Новости культуры, Цюрих, Музеи, Искусство
В Художественном музее Цюриха пропали две картины XVII века
Художественный музей Цюриха обратился в полицию из-за пропажи двух картин XVII века
ЦЮРИХ, 24 янв – РИА Новости.
Художественный музей Цюриха (Кунстхаус) обратился в полицию в связи с пропажей из коллекции двух полотен XVII века, сообщается
в пресс-релизе опубликованном на сайте институции.
"С начала 2023 года две из более чем 700 работ, которые Кунстхаус демонтировал после пожара в ночь со 2 на 3 августа и отправил на внутреннюю чистку и реставрацию, не удалось найти. Внутренние поиски не увенчались успехом. Поскольку возможность кражи уже нельзя исключить, 13 января музей подал заявление на неизвестное лицо и попросил полицию провести расследование", – говорится в заявлении институции.
Речь идет о картине фламандского художника Роберта ван ден Хёке "Солдаты в лагере", написанной в середине XVII века, и полотне голландского художника Дирка де Брея "Нарциссы и другие цветы в стеклянной вазе на мраморной столешнице" (1673 год).
Директор Кунстхауса Анн Демеестер назвала пропажу картин потрясением и также сообщила о создании при музее кризисного штаба по расследованию инцидента.