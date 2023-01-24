https://ria.ru/20230124/kartina-1847137971.html

В Художественном музее Цюриха пропали две картины XVII века

В Художественном музее Цюриха пропали две картины XVII века - РИА Новости, 24.01.2023

В Художественном музее Цюриха пропали две картины XVII века

Художественный музей Цюриха (Кунстхаус) обратился в полицию в связи с пропажей из коллекции двух полотен XVII века, сообщается в пресс-релизе опубликованном на... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:25

2023-01-24T17:25

2023-01-24T17:25

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ЦЮРИХ, 24 янв – РИА Новости. Художественный музей Цюриха (Кунстхаус) обратился в полицию в связи с пропажей из коллекции двух полотен XVII века, сообщается в пресс-релизе опубликованном на сайте институции. "С начала 2023 года две из более чем 700 работ, которые Кунстхаус демонтировал после пожара в ночь со 2 на 3 августа и отправил на внутреннюю чистку и реставрацию, не удалось найти. Внутренние поиски не увенчались успехом. Поскольку возможность кражи уже нельзя исключить, 13 января музей подал заявление на неизвестное лицо и попросил полицию провести расследование", – говорится в заявлении институции. Речь идет о картине фламандского художника Роберта ван ден Хёке "Солдаты в лагере", написанной в середине XVII века, и полотне голландского художника Дирка де Брея "Нарциссы и другие цветы в стеклянной вазе на мраморной столешнице" (1673 год). Директор Кунстхауса Анн Демеестер назвала пропажу картин потрясением и также сообщила о создании при музее кризисного штаба по расследованию инцидента.

https://ria.ru/20230124/kartina-1847012606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, цюрих, музеи, искусство