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В Художественном музее Цюриха пропали две картины XVII века - РИА Новости, 24.01.2023
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Культура
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В Художественном музее Цюриха пропали две картины XVII века
В Художественном музее Цюриха пропали две картины XVII века - РИА Новости, 24.01.2023
В Художественном музее Цюриха пропали две картины XVII века
Художественный музей Цюриха (Кунстхаус) обратился в полицию в связи с пропажей из коллекции двух полотен XVII века, сообщается в пресс-релизе опубликованном на... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:25
2023-01-24T17:25
культура
новости культуры
цюрих
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искусство
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ЦЮРИХ, 24 янв – РИА Новости. Художественный музей Цюриха (Кунстхаус) обратился в полицию в связи с пропажей из коллекции двух полотен XVII века, сообщается в пресс-релизе опубликованном на сайте институции. "С начала 2023 года две из более чем 700 работ, которые Кунстхаус демонтировал после пожара в ночь со 2 на 3 августа и отправил на внутреннюю чистку и реставрацию, не удалось найти. Внутренние поиски не увенчались успехом. Поскольку возможность кражи уже нельзя исключить, 13 января музей подал заявление на неизвестное лицо и попросил полицию провести расследование", – говорится в заявлении институции. Речь идет о картине фламандского художника Роберта ван ден Хёке "Солдаты в лагере", написанной в середине XVII века, и полотне голландского художника Дирка де Брея "Нарциссы и другие цветы в стеклянной вазе на мраморной столешнице" (1673 год). Директор Кунстхауса Анн Демеестер назвала пропажу картин потрясением и также сообщила о создании при музее кризисного штаба по расследованию инцидента.
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новости культуры, цюрих, музеи, искусство
Культура, Новости культуры, Цюрих, Музеи, Искусство
17:25 24.01.2023
 
В Художественном музее Цюриха пропали две картины XVII века

Художественный музей Цюриха обратился в полицию из-за пропажи двух картин XVII века

CC BY-SA 3.0 / Roland zh / Художественный музей Цюриха
Художественный музей Цюриха - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
CC BY-SA 3.0 / Roland zh /
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ЦЮРИХ, 24 янв – РИА Новости. Художественный музей Цюриха (Кунстхаус) обратился в полицию в связи с пропажей из коллекции двух полотен XVII века, сообщается в пресс-релизе опубликованном на сайте институции.
"С начала 2023 года две из более чем 700 работ, которые Кунстхаус демонтировал после пожара в ночь со 2 на 3 августа и отправил на внутреннюю чистку и реставрацию, не удалось найти. Внутренние поиски не увенчались успехом. Поскольку возможность кражи уже нельзя исключить, 13 января музей подал заявление на неизвестное лицо и попросил полицию провести расследование", – говорится в заявлении институции.
Речь идет о картине фламандского художника Роберта ван ден Хёке "Солдаты в лагере", написанной в середине XVII века, и полотне голландского художника Дирка де Брея "Нарциссы и другие цветы в стеклянной вазе на мраморной столешнице" (1673 год).
Директор Кунстхауса Анн Демеестер назвала пропажу картин потрясением и также сообщила о создании при музее кризисного штаба по расследованию инцидента.
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