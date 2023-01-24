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Наследник немецко-еврейского коллекционера судится с Музеем Гуггенхайма - РИА Новости, 24.01.2023
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Культура
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Наследник немецко-еврейского коллекционера судится с Музеем Гуггенхайма
Наследник немецко-еврейского коллекционера судится с Музеем Гуггенхайма - РИА Новости, 24.01.2023
Наследник немецко-еврейского коллекционера судится с Музеем Гуггенхайма
На Музей Гуггенхайма подали в суд из-за картины Пабло Пикассо "Женщина за глажкой". Среди истцов наследник немецко-еврейского коллекционера Карла Адлера и ряд... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:37
2023-01-24T11:37
культура
новости культуры
искусство
пабло пикассо
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. На Музей Гуггенхайма подали в суд из-за картины Пабло Пикассо "Женщина за глажкой". Среди истцов наследник немецко-еврейского коллекционера Карла Адлера и ряд благотворительных организаций, пишет Artnet. Они утверждают, что в 1938 году Адлер был вынужден продать полотно по заниженной стоимости. Он подвергся преследованиям нацистов и ему были нужны средства, чтобы бежать из Германии. Картину купил Джастин Таннхаузер за 1552 долларов (приблизительно 32тысячи долларов в перерасчете на сегодняшний день). В иске говорится, что последний знал о том, что приобрел картину по сильно заниженной цене и о бедственном положении Адлера и его родных. Таннхаузер покупал картины и у других евреев, бежавших из Германии, и наживался на их несчастье. Истцы требуют возвращения работы Пикассо или компенсации в размере от 100 до 200 миллионов долларов. Музей Гуггенхайма заявил, что обвинения необоснованные. В институции утверждают, что нет доказательств того, что сам Адлер считал сделку нечестной. Перед приобретением произведения представители музея связались с одним из его сыновей – Эриком, и тот не высказал никаких опасений по поводу картины и ее продажи. В учреждении также указали на то, что Таннхаузеры тоже евреи и подверглись преследованиям нацистов.
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новости культуры, искусство, пабло пикассо
Культура, Новости культуры, Искусство, Пабло Пикассо
11:37 24.01.2023
 
Наследник немецко-еврейского коллекционера судится с Музеем Гуггенхайма

Наследник немецко-еврейского коллекционера судится с Музеем Гуггенхайма из-за Пикассо

© 2018 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New YorkКартина "Женщина за глажкой" художника Пабло Пикассо
Картина Женщина за глажкой художника Пабло Пикассо
© 2018 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. На Музей Гуггенхайма подали в суд из-за картины Пабло Пикассо "Женщина за глажкой". Среди истцов наследник немецко-еврейского коллекционера Карла Адлера и ряд благотворительных организаций, пишет Artnet.
Они утверждают, что в 1938 году Адлер был вынужден продать полотно по заниженной стоимости. Он подвергся преследованиям нацистов и ему были нужны средства, чтобы бежать из Германии. Картину купил Джастин Таннхаузер за 1552 долларов (приблизительно 32тысячи долларов в перерасчете на сегодняшний день).
В иске говорится, что последний знал о том, что приобрел картину по сильно заниженной цене и о бедственном положении Адлера и его родных. Таннхаузер покупал картины и у других евреев, бежавших из Германии, и наживался на их несчастье.
Истцы требуют возвращения работы Пикассо или компенсации в размере от 100 до 200 миллионов долларов.
Музей Гуггенхайма заявил, что обвинения необоснованные. В институции утверждают, что нет доказательств того, что сам Адлер считал сделку нечестной. Перед приобретением произведения представители музея связались с одним из его сыновей – Эриком, и тот не высказал никаких опасений по поводу картины и ее продажи. В учреждении также указали на то, что Таннхаузеры тоже евреи и подверглись преследованиям нацистов.
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