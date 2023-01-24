https://ria.ru/20230124/kartina-1847012606.html

Наследник немецко-еврейского коллекционера судится с Музеем Гуггенхайма

Наследник немецко-еврейского коллекционера судится с Музеем Гуггенхайма - РИА Новости, 24.01.2023

Наследник немецко-еврейского коллекционера судится с Музеем Гуггенхайма

На Музей Гуггенхайма подали в суд из-за картины Пабло Пикассо "Женщина за глажкой". Среди истцов наследник немецко-еврейского коллекционера Карла Адлера и ряд... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:37

2023-01-24T11:37

2023-01-24T11:37

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пабло пикассо

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. На Музей Гуггенхайма подали в суд из-за картины Пабло Пикассо "Женщина за глажкой". Среди истцов наследник немецко-еврейского коллекционера Карла Адлера и ряд благотворительных организаций, пишет Artnet. Они утверждают, что в 1938 году Адлер был вынужден продать полотно по заниженной стоимости. Он подвергся преследованиям нацистов и ему были нужны средства, чтобы бежать из Германии. Картину купил Джастин Таннхаузер за 1552 долларов (приблизительно 32тысячи долларов в перерасчете на сегодняшний день). В иске говорится, что последний знал о том, что приобрел картину по сильно заниженной цене и о бедственном положении Адлера и его родных. Таннхаузер покупал картины и у других евреев, бежавших из Германии, и наживался на их несчастье. Истцы требуют возвращения работы Пикассо или компенсации в размере от 100 до 200 миллионов долларов. Музей Гуггенхайма заявил, что обвинения необоснованные. В институции утверждают, что нет доказательств того, что сам Адлер считал сделку нечестной. Перед приобретением произведения представители музея связались с одним из его сыновей – Эриком, и тот не высказал никаких опасений по поводу картины и ее продажи. В учреждении также указали на то, что Таннхаузеры тоже евреи и подверглись преследованиям нацистов.

https://ria.ru/20221221/vangogh-1839934830.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, пабло пикассо