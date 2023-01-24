https://ria.ru/20230124/izmena-1847039714.html

СБУ задержала жителя Кировоградской области по подозрению в госизмене

СБУ задержала жителя Кировоградской области по подозрению в госизмене - РИА Новости, 24.01.2023

СБУ задержала жителя Кировоградской области по подозрению в госизмене

Украинские правоохранители задержали жителя Кировоградской области, его подозревают в сотрудничестве с РФ, возбуждено дело по статье "госизмена", сообщила во... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:43

2023-01-24T12:43

2023-01-24T12:43

жкх

кировоградская область

служба безопасности украины

россия

gps

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали жителя Кировоградской области, его подозревают в сотрудничестве с РФ, возбуждено дело по статье "госизмена", сообщила во вторник пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ). "СБУ разоблачила российского агента, готовившего ракетный удар по электроподстанциям Кропивницкого. Он должен был установить GPS-трекер у одной из трансформаторных подстанций. По сигналам "маячка" оккупанты хотели скорректировать ракетный удар по украинскому энергообъекту", - говорится в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, подозреваемый собирал информацию о размещении подразделений сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории региона, в первую очередь его интересовали локации местных объектов энергетики. Правоохранители задержали "агента" при попытке установки GPS-устройства вблизи городской электроподстанции. По данным следствия, задержанным оказался местный житель, которого "завербовала спецслужба РФ". На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по статье "госизмена". Ее санкция предусматривает наказание в виде до 15 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

https://ria.ru/20230124/vzyatka-1847015369.html

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жкх, кировоградская область, служба безопасности украины, россия, gps