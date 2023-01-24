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СБУ задержала жителя Кировоградской области по подозрению в госизмене - РИА Новости, 24.01.2023
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СБУ задержала жителя Кировоградской области по подозрению в госизмене
СБУ задержала жителя Кировоградской области по подозрению в госизмене - РИА Новости, 24.01.2023
СБУ задержала жителя Кировоградской области по подозрению в госизмене
Украинские правоохранители задержали жителя Кировоградской области, его подозревают в сотрудничестве с РФ, возбуждено дело по статье "госизмена", сообщила во... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:43
2023-01-24T12:43
жкх
кировоградская область
служба безопасности украины
россия
gps
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали жителя Кировоградской области, его подозревают в сотрудничестве с РФ, возбуждено дело по статье "госизмена", сообщила во вторник пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ). "СБУ разоблачила российского агента, готовившего ракетный удар по электроподстанциям Кропивницкого. Он должен был установить GPS-трекер у одной из трансформаторных подстанций. По сигналам "маячка" оккупанты хотели скорректировать ракетный удар по украинскому энергообъекту", - говорится в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, подозреваемый собирал информацию о размещении подразделений сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории региона, в первую очередь его интересовали локации местных объектов энергетики. Правоохранители задержали "агента" при попытке установки GPS-устройства вблизи городской электроподстанции. По данным следствия, задержанным оказался местный житель, которого "завербовала спецслужба РФ". На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по статье "госизмена". Ее санкция предусматривает наказание в виде до 15 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
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жкх, кировоградская область, служба безопасности украины, россия, gps
ЖКХ, Кировоградская область, Служба безопасности Украины, Россия, GPS
12:43 24.01.2023
 
СБУ задержала жителя Кировоградской области по подозрению в госизмене

СБУ задержала жителя Кировоградской области по подозрению в сотрудничестве с Россией

© Фото : СБУПроверки СБУ
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали жителя Кировоградской области, его подозревают в сотрудничестве с РФ, возбуждено дело по статье "госизмена", сообщила во вторник пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).
"СБУ разоблачила российского агента, готовившего ракетный удар по электроподстанциям Кропивницкого. Он должен был установить GPS-трекер у одной из трансформаторных подстанций. По сигналам "маячка" оккупанты хотели скорректировать ракетный удар по украинскому энергообъекту", - говорится в Telegram-канале СБУ.
По информации ведомства, подозреваемый собирал информацию о размещении подразделений сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории региона, в первую очередь его интересовали локации местных объектов энергетики. Правоохранители задержали "агента" при попытке установки GPS-устройства вблизи городской электроподстанции.
По данным следствия, задержанным оказался местный житель, которого "завербовала спецслужба РФ". На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по статье "госизмена". Ее санкция предусматривает наказание в виде до 15 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
11:26
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ЖКХКировоградская областьСлужба безопасности УкраиныРоссияGPS
 
 
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