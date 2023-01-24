https://ria.ru/20230124/izbienie-1847076046.html

В Онеге возбудили дело против подростков, жестоко избивших ровесника

В Онеге возбудили дело против подростков, жестоко избивших ровесника - РИА Новости, 24.01.2023

В Онеге возбудили дело против подростков, жестоко избивших ровесника

Следователи в Архангельской области возбудили дело по статье "покушение на убийство" после того, как двое 15-летних подростков жестоко избили своего ровесника в РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:34

2023-01-24T14:34

2023-01-24T14:34

россия

архангельская область

онега

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 24 янв – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили дело по статье "покушение на убийство" после того, как двое 15-летних подростков жестоко избили своего ровесника в Онеге, сообщили в СУСК РФ по региону. В Онеге 20 января двое подростков из личной неприязни жестоко избили 15-летнего подростка, было возбуждено дело, однако следователи не называли статью. "По данному факту следственными органами СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух 15-летних местных жителей по ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Информация о том, что два воспитанника детского дома избили подростка в городе Онега, после чего пострадавший попал в реанимацию, появилась в местных соцсетях, там же распространилось видео с жестокими побоями. Причиной конфликта могло стать то, что пострадавший оскорбил одного из воспитанников местного детского дома. Как отметили в ведомстве, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив. Он с травмой головы госпитализирован, в настоящее время угрозы его жизни нет. Сообщается также, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Алексею Попову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20230123/izbienie-1846736290.html

https://ria.ru/20230113/perelom-1844563855.html

россия

архангельская область

онега

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, архангельская область, онега, происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)