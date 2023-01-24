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В Онеге возбудили дело против подростков, жестоко избивших ровесника - РИА Новости, 24.01.2023
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В Онеге возбудили дело против подростков, жестоко избивших ровесника
В Онеге возбудили дело против подростков, жестоко избивших ровесника - РИА Новости, 24.01.2023
В Онеге возбудили дело против подростков, жестоко избивших ровесника
Следователи в Архангельской области возбудили дело по статье "покушение на убийство" после того, как двое 15-летних подростков жестоко избили своего ровесника в РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:34
2023-01-24T14:34
россия
архангельская область
онега
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 24 янв – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили дело по статье "покушение на убийство" после того, как двое 15-летних подростков жестоко избили своего ровесника в Онеге, сообщили в СУСК РФ по региону. В Онеге 20 января двое подростков из личной неприязни жестоко избили 15-летнего подростка, было возбуждено дело, однако следователи не называли статью. "По данному факту следственными органами СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух 15-летних местных жителей по ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Информация о том, что два воспитанника детского дома избили подростка в городе Онега, после чего пострадавший попал в реанимацию, появилась в местных соцсетях, там же распространилось видео с жестокими побоями. Причиной конфликта могло стать то, что пострадавший оскорбил одного из воспитанников местного детского дома. Как отметили в ведомстве, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив. Он с травмой головы госпитализирован, в настоящее время угрозы его жизни нет. Сообщается также, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Алексею Попову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20230123/izbienie-1846736290.html
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россия
архангельская область
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россия, архангельская область, онега, происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Архангельская область, Онега, Происшествия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
14:34 24.01.2023
 
В Онеге возбудили дело против подростков, жестоко избивших ровесника

Избивших в Онеге ровесника 15-летних подростков заподозрили в покушении на убийство

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
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МУРМАНСК, 24 янв – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили дело по статье "покушение на убийство" после того, как двое 15-летних подростков жестоко избили своего ровесника в Онеге, сообщили в СУСК РФ по региону.
В Онеге 20 января двое подростков из личной неприязни жестоко избили 15-летнего подростка, было возбуждено дело, однако следователи не называли статью.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 11:50
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"По данному факту следственными органами СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух 15-летних местных жителей по ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Информация о том, что два воспитанника детского дома избили подростка в городе Онега, после чего пострадавший попал в реанимацию, появилась в местных соцсетях, там же распространилось видео с жестокими побоями. Причиной конфликта могло стать то, что пострадавший оскорбил одного из воспитанников местного детского дома.
Как отметили в ведомстве, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив. Он с травмой головы госпитализирован, в настоящее время угрозы его жизни нет. Сообщается также, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Алексею Попову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
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РоссияАрхангельская областьОнегаПроисшествияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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