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В Крыму разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 24.01.2023
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В Крыму разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 24.01.2023
В Крыму разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму задержали шестерых участников ячейки исламистов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщила ФСБ. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:23
2023-01-24T16:41
безопасность
россия
республика крым
хизб ут-тахрир аль-ислами
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Крыму задержали шестерых участников ячейки исламистов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщила ФСБ. По данным спецслужбы, задержанные целенаправленно распространяли террористическую идеологию и во время собраний вербовали в свои ряды россиян из числа местных мусульман. Координировали их действия эмиссары, находящиеся на Украине. "По местам жительства членов МТО изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир"*, средств связи, электронных носителей информации. Возбуждены уголовные дела", — добавили в ФСБ. "Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".* — Прим. ред.) признана террористической во многих странах, в том числе в России. Своей целью экстремисты называют устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всем мире путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221003/terroristy-1821129632.html
https://ria.ru/20220714/zaderzhanie-1802343823.html
россия
республика крым
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безопасность, россия, республика крым, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Республика Крым, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
15:23 24.01.2023 (обновлено: 16:41 24.01.2023)
 
В Крыму разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму задержали шестерых исламистов, причастных к деятельности "Хизб ут-Тахрир"

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Крыму задержали шестерых участников ячейки исламистов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщила ФСБ.
По данным спецслужбы, задержанные целенаправленно распространяли террористическую идеологию и во время собраний вербовали в свои ряды россиян из числа местных мусульман. Координировали их действия эмиссары, находящиеся на Украине.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ пособника международной террористической организации Хайят Тихрир аш-Шам*, действующей на территории Сирии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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В трех регионах России задержали пособников "Хайят Тахрир аш-Шам"*
"По местам жительства членов МТО изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир"*, средств связи, электронных носителей информации. Возбуждены уголовные дела", — добавили в ФСБ.
"Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".* — Прим. ред.) признана террористической во многих странах, в том числе в России. Своей целью экстремисты называют устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всем мире путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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БезопасностьРоссияРеспублика КрымХизб ут-Тахрир аль-ИсламиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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