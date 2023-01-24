https://ria.ru/20230124/islamisty-1847099897.html

В Крыму разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 24.01.2023

В Крыму разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму задержали шестерых участников ячейки исламистов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщила ФСБ. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:23

2023-01-24T15:23

2023-01-24T16:41

безопасность

россия

республика крым

хизб ут-тахрир аль-ислами

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Крыму задержали шестерых участников ячейки исламистов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщила ФСБ. По данным спецслужбы, задержанные целенаправленно распространяли террористическую идеологию и во время собраний вербовали в свои ряды россиян из числа местных мусульман. Координировали их действия эмиссары, находящиеся на Украине. "По местам жительства членов МТО изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир"*, средств связи, электронных носителей информации. Возбуждены уголовные дела", — добавили в ФСБ. "Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".* — Прим. ред.) признана террористической во многих странах, в том числе в России. Своей целью экстремисты называют устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всем мире путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221003/terroristy-1821129632.html

https://ria.ru/20220714/zaderzhanie-1802343823.html

россия

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, россия, республика крым, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)