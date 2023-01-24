15:23 24.01.2023 (обновлено: 16:41 24.01.2023)
В Крыму разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму задержали шестерых исламистов, причастных к деятельности "Хизб ут-Тахрир"
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Крыму задержали шестерых участников ячейки исламистов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщила ФСБ.
По данным спецслужбы, задержанные целенаправленно распространяли террористическую идеологию и во время собраний вербовали в свои ряды россиян из числа местных мусульман. Координировали их действия эмиссары, находящиеся на Украине.
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"По местам жительства членов МТО изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир"*, средств связи, электронных носителей информации. Возбуждены уголовные дела", — добавили в ФСБ.
"Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".* — Прим. ред.) признана террористической во многих странах, в том числе в России. Своей целью экстремисты называют устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всем мире путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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