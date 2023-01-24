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ВСУ обстреляли Иловайск - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/ilovaysk-1846962497.html
ВСУ обстреляли Иловайск
ВСУ обстреляли Иловайск - РИА Новости, 24.01.2023
ВСУ обстреляли Иловайск
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Иловайску в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T04:42
2023-01-24T11:15
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
иловайск
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Иловайску в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04.02 — населенный пункт Дружковка — населенный пункт Иловайск: выпущены четыре ракеты РСЗО", — уточнило ведомство.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230124/trevoga-1846962376.html
россия
донецкая народная республика
иловайск
украина
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происшествия, россия, донецкая народная республика, иловайск, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Иловайск, Украина, СЦКК
04:42 24.01.2023 (обновлено: 11:15 24.01.2023)
 
ВСУ обстреляли Иловайск

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Иловайску в ДНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК ДНР фиксирует последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска. 24 января 2023
Сотрудник СЦКК ДНР фиксирует последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска. 24 января 2023 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сотрудник СЦКК ДНР фиксирует последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска. 24 января 2023
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Иловайску в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04.02 — населенный пункт Дружковка — населенный пункт Иловайск: выпущены четыре ракеты РСЗО", — уточнило ведомство.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
04:39Специальная военная операция на Украине
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаИловайскУкраинаСЦКК
 
 
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