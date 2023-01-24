https://ria.ru/20230124/ilovaysk-1846962497.html

ВСУ обстреляли Иловайск

ВСУ обстреляли Иловайск - РИА Новости, 24.01.2023

ВСУ обстреляли Иловайск

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Иловайску в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T04:42

2023-01-24T04:42

2023-01-24T11:15

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецкая народная республика

иловайск

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Иловайску в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04.02 — населенный пункт Дружковка — населенный пункт Иловайск: выпущены четыре ракеты РСЗО", — уточнило ведомство.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230124/trevoga-1846962376.html

россия

донецкая народная республика

иловайск

украина

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происшествия, россия, донецкая народная республика, иловайск, украина, сцкк