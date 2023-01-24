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Минздрав и Минпромторг отреагировали на повышенный спрос ибупрофена - РИА Новости, 24.01.2023
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Минздрав и Минпромторг отреагировали на повышенный спрос ибупрофена
Минздрав и Минпромторг отреагировали на повышенный спрос ибупрофена - РИА Новости, 24.01.2023
Минздрав и Минпромторг отреагировали на повышенный спрос ибупрофена
На некоторые торговые наименования ибупрофена был повышен спрос, но на сегодня приняты дополнительные меры и ситуация купирована, заявил министр здравоохранения РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:35
2023-01-24T15:35
экономика
здоровье - общество
михаил мурашко
владимир путин
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. На некоторые торговые наименования ибупрофена был повышен спрос, но на сегодня приняты дополнительные меры и ситуация купирована, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "На некоторые торговые наименования ибупрофена был повышен спрос, и на сегодняшний день разъяснительными мероприятиями в том числе, мы с Минпромторгом, видя, что объем потребления и заболеваемость требовали увеличения производства, сделали дополнительные меры по выпуску в гражданский оборот и фактически моментально купировали эту ситуацию", - сказал Мурашко ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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экономика, здоровье - общество, михаил мурашко, владимир путин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
15:35 24.01.2023
 
Минздрав и Минпромторг отреагировали на повышенный спрос ибупрофена

Мурашко: на некоторые виды ибупрофена был повышен спрос, приняты дополнительные меры

© Фото : Freepik / stefamerpikЖенщина принимает лекарственные препараты
Женщина принимает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : Freepik / stefamerpik
Женщина принимает лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. На некоторые торговые наименования ибупрофена был повышен спрос, но на сегодня приняты дополнительные меры и ситуация купирована, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"На некоторые торговые наименования ибупрофена был повышен спрос, и на сегодняшний день разъяснительными мероприятиями в том числе, мы с Минпромторгом, видя, что объем потребления и заболеваемость требовали увеличения производства, сделали дополнительные меры по выпуску в гражданский оборот и фактически моментально купировали эту ситуацию", - сказал Мурашко ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Прием лекарств - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 00:18
Россияне стали больше тратить на лекарства, показал опрос
 
ЭкономикаЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоВладимир ПутинРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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