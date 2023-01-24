https://ria.ru/20230124/ibuprofen-1847104324.html

Минздрав и Минпромторг отреагировали на повышенный спрос ибупрофена

Минздрав и Минпромторг отреагировали на повышенный спрос ибупрофена - РИА Новости, 24.01.2023

Минздрав и Минпромторг отреагировали на повышенный спрос ибупрофена

На некоторые торговые наименования ибупрофена был повышен спрос, но на сегодня приняты дополнительные меры и ситуация купирована, заявил министр здравоохранения РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:35

2023-01-24T15:35

2023-01-24T15:35

экономика

здоровье - общество

михаил мурашко

владимир путин

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. На некоторые торговые наименования ибупрофена был повышен спрос, но на сегодня приняты дополнительные меры и ситуация купирована, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "На некоторые торговые наименования ибупрофена был повышен спрос, и на сегодняшний день разъяснительными мероприятиями в том числе, мы с Минпромторгом, видя, что объем потребления и заболеваемость требовали увеличения производства, сделали дополнительные меры по выпуску в гражданский оборот и фактически моментально купировали эту ситуацию", - сказал Мурашко ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20230123/lekarstva-1846666472.html

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экономика, здоровье - общество, михаил мурашко, владимир путин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)