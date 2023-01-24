https://ria.ru/20230124/ibuprofen-1847104324.html
Минздрав и Минпромторг отреагировали на повышенный спрос ибупрофена
Минздрав и Минпромторг отреагировали на повышенный спрос ибупрофена - РИА Новости, 24.01.2023
Минздрав и Минпромторг отреагировали на повышенный спрос ибупрофена
На некоторые торговые наименования ибупрофена был повышен спрос, но на сегодня приняты дополнительные меры и ситуация купирована, заявил министр здравоохранения РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:35
2023-01-24T15:35
2023-01-24T15:35
экономика
здоровье - общество
михаил мурашко
владимир путин
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811516421_0:169:2000:1294_1920x0_80_0_0_571e5c158f073054a7fead434c6fbad4.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. На некоторые торговые наименования ибупрофена был повышен спрос, но на сегодня приняты дополнительные меры и ситуация купирована, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "На некоторые торговые наименования ибупрофена был повышен спрос, и на сегодняшний день разъяснительными мероприятиями в том числе, мы с Минпромторгом, видя, что объем потребления и заболеваемость требовали увеличения производства, сделали дополнительные меры по выпуску в гражданский оборот и фактически моментально купировали эту ситуацию", - сказал Мурашко ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20230123/lekarstva-1846666472.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811516421_81:0:1858:1333_1920x0_80_0_0_d88a267adeaf4e52247ce5ebf2954f28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, здоровье - общество, михаил мурашко, владимир путин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минздрав и Минпромторг отреагировали на повышенный спрос ибупрофена
Мурашко: на некоторые виды ибупрофена был повышен спрос, приняты дополнительные меры