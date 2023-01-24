Рейтинг@Mail.ru
Испания выделила рекордную сумму на гумпомощь Украине - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/gumpomosch-1847191910.html
Испания выделила рекордную сумму на гумпомощь Украине
Испания выделила рекордную сумму на гумпомощь Украине - РИА Новости, 24.01.2023
Испания выделила рекордную сумму на гумпомощь Украине
Правительство Испании выделило 38 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине, заявил во вторник премьер-министр королевства Педро Санчес в конгрессе... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T20:27
2023-01-24T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
педро санчес
испания
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150144/75/1501447558_308:0:6738:3617_1920x0_80_0_0_b6a08cde9e73de4cdad2d0bf415ff489.jpg
МАДРИД, 24 янв - РИА Новости. Правительство Испании выделило 38 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине, заявил во вторник премьер-министр королевства Педро Санчес в конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Премьер подчеркнул, что Испания будет продолжать оказывать помощь Киеву в конфликте, последствия которого простираются гораздо дальше поля боя. Ранее Санчес сообщал, что Испания оказала военную поддержку властям Украины на сумму более 300 миллионов евро. В январе министерство обороны Испании заявило, что начало обучение 225 украинских солдат, среди которых 198 мобилизованных без военной подготовки. В декабре сообщалось, что Испания планирует проводить обучение около 2,4 тысячи украинских военных в год, в среднем по 400 каждые два месяца в рамках модулей по базовой подготовке, обезвреживанию взрывных устройств, борьбе с самодельными взрывными устройствами, меткой стрельбе и парамедицинской подготовке
https://ria.ru/20230124/italiya-1847185366.html
испания
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150144/75/1501447558_1111:0:5934:3617_1920x0_80_0_0_3f87d2a2ef3f1128b54d9b18f442d9ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, педро санчес, испания, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Педро Санчес, Испания, Украина, Киев
20:27 24.01.2023
 
Испания выделила рекордную сумму на гумпомощь Украине

Премьер Испании Санчес: страна выделила на гумпомощь Украине 38 миллионов евро

© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде
Площадь в Мадриде - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Fotolia / Ingo Bartussek
Площадь в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 24 янв - РИА Новости. Правительство Испании выделило 38 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине, заявил во вторник премьер-министр королевства Педро Санчес в конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).
"Мы выделили рекордную сумму гуманитарной помощи одной стране - 38 миллионов евро на гуманитарную помощь во всей зоне конфликта", — сказал он.
Премьер подчеркнул, что Испания будет продолжать оказывать помощь Киеву в конфликте, последствия которого простираются гораздо дальше поля боя.
Ранее Санчес сообщал, что Испания оказала военную поддержку властям Украины на сумму более 300 миллионов евро.
В январе министерство обороны Испании заявило, что начало обучение 225 украинских солдат, среди которых 198 мобилизованных без военной подготовки. В декабре сообщалось, что Испания планирует проводить обучение около 2,4 тысячи украинских военных в год, в среднем по 400 каждые два месяца в рамках модулей по базовой подготовке, обезвреживанию взрывных устройств, борьбе с самодельными взрывными устройствами, меткой стрельбе и парамедицинской подготовке
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 19:39Специальная военная операция на Украине
В Италии одобрили декрет о продолжении военной помощи Украине в 2023 году
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПедро СанчесИспанияУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала