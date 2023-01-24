https://ria.ru/20230124/gumpomosch-1847191910.html
Испания выделила рекордную сумму на гумпомощь Украине
Испания выделила рекордную сумму на гумпомощь Украине - РИА Новости, 24.01.2023
Испания выделила рекордную сумму на гумпомощь Украине
Правительство Испании выделило 38 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине, заявил во вторник премьер-министр королевства Педро Санчес в конгрессе... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T20:27
2023-01-24T20:27
2023-01-24T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
педро санчес
испания
украина
киев
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МАДРИД, 24 янв - РИА Новости. Правительство Испании выделило 38 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине, заявил во вторник премьер-министр королевства Педро Санчес в конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Премьер подчеркнул, что Испания будет продолжать оказывать помощь Киеву в конфликте, последствия которого простираются гораздо дальше поля боя. Ранее Санчес сообщал, что Испания оказала военную поддержку властям Украины на сумму более 300 миллионов евро. В январе министерство обороны Испании заявило, что начало обучение 225 украинских солдат, среди которых 198 мобилизованных без военной подготовки. В декабре сообщалось, что Испания планирует проводить обучение около 2,4 тысячи украинских военных в год, в среднем по 400 каждые два месяца в рамках модулей по базовой подготовке, обезвреживанию взрывных устройств, борьбе с самодельными взрывными устройствами, меткой стрельбе и парамедицинской подготовке
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, педро санчес, испания, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Педро Санчес, Испания, Украина, Киев
Испания выделила рекордную сумму на гумпомощь Украине
Премьер Испании Санчес: страна выделила на гумпомощь Украине 38 миллионов евро
МАДРИД, 24 янв - РИА Новости. Правительство Испании выделило 38 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине, заявил во вторник премьер-министр королевства Педро Санчес в конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).
"Мы выделили рекордную сумму гуманитарной помощи одной стране - 38 миллионов евро на гуманитарную помощь во всей зоне конфликта", — сказал он.
Премьер подчеркнул, что Испания будет продолжать оказывать помощь Киеву
в конфликте, последствия которого простираются гораздо дальше поля боя.
Ранее Санчес сообщал, что Испания оказала военную поддержку властям Украины на сумму более 300 миллионов евро.
В январе министерство обороны Испании заявило, что начало обучение 225 украинских солдат, среди которых 198 мобилизованных без военной подготовки. В декабре сообщалось, что Испания планирует проводить обучение около 2,4 тысячи украинских военных в год, в среднем по 400 каждые два месяца в рамках модулей по базовой подготовке, обезвреживанию взрывных устройств, борьбе с самодельными взрывными устройствами, меткой стрельбе и парамедицинской подготовке