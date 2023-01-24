https://ria.ru/20230124/gumpomosch-1847191910.html

Испания выделила рекордную сумму на гумпомощь Украине

Испания выделила рекордную сумму на гумпомощь Украине - РИА Новости, 24.01.2023

Испания выделила рекордную сумму на гумпомощь Украине

Правительство Испании выделило 38 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине, заявил во вторник премьер-министр королевства Педро Санчес в конгрессе... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T20:27

2023-01-24T20:27

2023-01-24T20:27

специальная военная операция на украине

в мире

педро санчес

испания

украина

киев

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МАДРИД, 24 янв - РИА Новости. Правительство Испании выделило 38 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине, заявил во вторник премьер-министр королевства Педро Санчес в конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Премьер подчеркнул, что Испания будет продолжать оказывать помощь Киеву в конфликте, последствия которого простираются гораздо дальше поля боя. Ранее Санчес сообщал, что Испания оказала военную поддержку властям Украины на сумму более 300 миллионов евро. В январе министерство обороны Испании заявило, что начало обучение 225 украинских солдат, среди которых 198 мобилизованных без военной подготовки. В декабре сообщалось, что Испания планирует проводить обучение около 2,4 тысячи украинских военных в год, в среднем по 400 каждые два месяца в рамках модулей по базовой подготовке, обезвреживанию взрывных устройств, борьбе с самодельными взрывными устройствами, меткой стрельбе и парамедицинской подготовке

https://ria.ru/20230124/italiya-1847185366.html

испания

украина

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, педро санчес, испания, украина, киев