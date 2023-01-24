Украинское посольство не исключило эвакуацию граждан из Грузии
Посольство Украины допустило эвакуацию граждан из Грузии при открытии авиарейсов из России
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Автомобили на одной из улиц в Тбилиси. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Власти Украины не исключают эвакуацию украинских граждан из Грузии в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией, сообщил во вторник временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.
В минувшую среду министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет возобновлено прямое авиасообщение с Грузией. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что возобновление прямого авиасообщения с Грузией со стороны России будет приветствоваться в Тбилиси, так как это облегчит положение граждан. В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления прямых авиарейсов с Россией и вместо этого призвала правительство ввести регуляции по пребыванию россиян в стране.
"В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности на сегодняшний день посольство не исключает возможность обращения к международным организациям, к нашим международным партнерам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии ", - приводит слова Касьянова украинское издание "Европейская правда".
Он добавил, что речь об эвакуации будет идти только при наличии реальных угроз жизни и безопасности украинских граждан. "Сейчас мы обсуждаем возможность организации специальных эвакуационных маршрутов именно для тех наиболее уязвимых слоев населения Украины, которые действительно не имеют средств для возвращения. При этом мы рассматриваем наземный транспорт как наиболее оптимальный", - подчеркнул Касьянов.