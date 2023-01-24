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Украинское посольство не исключило эвакуацию граждан из Грузии - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/gruziya-1847166161.html
Украинское посольство не исключило эвакуацию граждан из Грузии
Украинское посольство не исключило эвакуацию граждан из Грузии - РИА Новости, 24.01.2023
Украинское посольство не исключило эвакуацию граждан из Грузии
Власти Украины не исключают эвакуацию украинских граждан из Грузии в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией, сообщил во вторник временный... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:12
2023-01-24T18:12
специальная военная операция на украине
в мире
грузия
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Власти Украины не исключают эвакуацию украинских граждан из Грузии в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией, сообщил во вторник временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов. В минувшую среду министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет возобновлено прямое авиасообщение с Грузией. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что возобновление прямого авиасообщения с Грузией со стороны России будет приветствоваться в Тбилиси, так как это облегчит положение граждан. В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления прямых авиарейсов с Россией и вместо этого призвала правительство ввести регуляции по пребыванию россиян в стране. "В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности на сегодняшний день посольство не исключает возможность обращения к международным организациям, к нашим международным партнерам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии ", - приводит слова Касьянова украинское издание "Европейская правда". Он добавил, что речь об эвакуации будет идти только при наличии реальных угроз жизни и безопасности украинских граждан. "Сейчас мы обсуждаем возможность организации специальных эвакуационных маршрутов именно для тех наиболее уязвимых слоев населения Украины, которые действительно не имеют средств для возвращения. При этом мы рассматриваем наземный транспорт как наиболее оптимальный", - подчеркнул Касьянов.
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в мире, грузия, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Грузия, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:12 24.01.2023
 
Украинское посольство не исключило эвакуацию граждан из Грузии

Посольство Украины допустило эвакуацию граждан из Грузии при открытии авиарейсов из России

© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в медиабанкАвтомобили на одной из улиц в Тбилиси
Автомобили на одной из улиц в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Автомобили на одной из улиц в Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Власти Украины не исключают эвакуацию украинских граждан из Грузии в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией, сообщил во вторник временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.
В минувшую среду министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет возобновлено прямое авиасообщение с Грузией. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что возобновление прямого авиасообщения с Грузией со стороны России будет приветствоваться в Тбилиси, так как это облегчит положение граждан. В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления прямых авиарейсов с Россией и вместо этого призвала правительство ввести регуляции по пребыванию россиян в стране.
"В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности на сегодняшний день посольство не исключает возможность обращения к международным организациям, к нашим международным партнерам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии ", - приводит слова Касьянова украинское издание "Европейская правда".
Он добавил, что речь об эвакуации будет идти только при наличии реальных угроз жизни и безопасности украинских граждан. "Сейчас мы обсуждаем возможность организации специальных эвакуационных маршрутов именно для тех наиболее уязвимых слоев населения Украины, которые действительно не имеют средств для возвращения. При этом мы рассматриваем наземный транспорт как наиболее оптимальный", - подчеркнул Касьянов.
Флаг Грузии
20 января, 12:17Туризм
Украина осудила Грузию за поддержку идеи восстановления рейсов с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГрузияУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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