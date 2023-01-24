https://ria.ru/20230124/gripp-1847005406.html

В Москве выросло число больных гриппом и ОРВИ среди детей

В Москве выросло число больных гриппом и ОРВИ среди детей - РИА Новости, 24.01.2023

В Москве выросло число больных гриппом и ОРВИ среди детей

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ фиксируется среди детей 3-6 лет и 7-14 лет в связи с возобновлением функционирования детских коллективов, сообщили на... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:56

2023-01-24T10:56

2023-01-24T10:56

общество

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

грипп

орви

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ фиксируется среди детей 3-6 лет и 7-14 лет в связи с возобновлением функционирования детских коллективов, сообщили на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве. "На третьей неделе 2023 года в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в городе Москве остается нестабильной. В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди совокупного населения, среди взрослого населения старше 15 лет, среди детей 0-2 лет. В связи с возобновлением функционирования детских коллективов регистрируется рост заболеваемости среди детей 3-6 лет и 7-14 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Москве привито от гриппа 7 589 650 человек, что составляет 60% от численности населения города, из них детей – 1 518 482 (охват - 69,7%). Охват прививками персонала лечебно-профилактических и образовательных организаций, организаций социальной защиты населения, работников транспорта и транспортной инфраструктуры составляет более 75%.

https://ria.ru/20221230/virusnye_infektsii-1842531722.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, орви