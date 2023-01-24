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В Москве выросло число больных гриппом и ОРВИ среди детей - РИА Новости, 24.01.2023
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В Москве выросло число больных гриппом и ОРВИ среди детей
В Москве выросло число больных гриппом и ОРВИ среди детей - РИА Новости, 24.01.2023
В Москве выросло число больных гриппом и ОРВИ среди детей
Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ фиксируется среди детей 3-6 лет и 7-14 лет в связи с возобновлением функционирования детских коллективов, сообщили на... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:56
2023-01-24T10:56
общество
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
орви
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ фиксируется среди детей 3-6 лет и 7-14 лет в связи с возобновлением функционирования детских коллективов, сообщили на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве. "На третьей неделе 2023 года в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в городе Москве остается нестабильной. В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди совокупного населения, среди взрослого населения старше 15 лет, среди детей 0-2 лет. В связи с возобновлением функционирования детских коллективов регистрируется рост заболеваемости среди детей 3-6 лет и 7-14 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Москве привито от гриппа 7 589 650 человек, что составляет 60% от численности населения города, из них детей – 1 518 482 (охват - 69,7%). Охват прививками персонала лечебно-профилактических и образовательных организаций, организаций социальной защиты населения, работников транспорта и транспортной инфраструктуры составляет более 75%.
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общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, орви
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Грипп, ОРВИ
10:56 24.01.2023
 
В Москве выросло число больных гриппом и ОРВИ среди детей

Роспотребнадзор по Москве предупредил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей

© iStock.com / FamVeldТемпература у ребенка
Температура у ребенка - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© iStock.com / FamVeld
Температура у ребенка. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ фиксируется среди детей 3-6 лет и 7-14 лет в связи с возобновлением функционирования детских коллективов, сообщили на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
"На третьей неделе 2023 года в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в городе Москве остается нестабильной. В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди совокупного населения, среди взрослого населения старше 15 лет, среди детей 0-2 лет. В связи с возобновлением функционирования детских коллективов регистрируется рост заболеваемости среди детей 3-6 лет и 7-14 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве привито от гриппа 7 589 650 человек, что составляет 60% от численности населения города, из них детей – 1 518 482 (охват - 69,7%). Охват прививками персонала лечебно-профилактических и образовательных организаций, организаций социальной защиты населения, работников транспорта и транспортной инфраструктуры составляет более 75%.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ГриппОРВИ
 
 
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