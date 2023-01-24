https://ria.ru/20230124/granatometchiki-1846962737.html
Гранатометчики на Камчатке отрабатывают навыки, полученные на СВО
Гранатометчики на Камчатке отрабатывают навыки, полученные на СВО - РИА Новости, 24.01.2023
Гранатометчики на Камчатке отрабатывают навыки, полученные на СВО
Гранатометчики морской пехоты Тихоокеанского флота РФ на камчатском полигоне Радыгино учатся применять оружие с учетом опыта специальной военной операции,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T04:49
2023-01-24T04:49
2023-01-24T04:49
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв - РИА Новости. Гранатометчики морской пехоты Тихоокеанского флота РФ на камчатском полигоне Радыгино учатся применять оружие с учетом опыта специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту. Участники сбора - расчёты ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 и автоматических гранатомётов станковых АГС-17 "Пламя". Военнослужащие ведут стрельбы по неподвижным и движущимся целям, выполняют скрытное перемещение, а также оборудование и маскировку позиций, сказали в ВВО. Отмечается, что опыт использования гранатомётов в ходе специальной военной операции применили до начала практического этапа – пехотинцам прочитали лекции. Всего участниками сбора стали более ста военнослужащих, уточнили в пресс-службе.
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Гранатометчики на Камчатке отрабатывают навыки, полученные на СВО
Гранатометчики морской пехоты на Камчатке отрабатывают навыки, полученные на СВО
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв - РИА Новости. Гранатометчики морской пехоты Тихоокеанского флота РФ на камчатском полигоне Радыгино учатся применять оружие с учетом опыта специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
"На Камчатке проходит сбор гранатомётчиков морской пехоты Тихоокеанского флота с применением опыта специальной военной операции", – говорится в сообщении пресс-службы.
Участники сбора - расчёты ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 и автоматических гранатомётов станковых АГС-17 "Пламя".
Военнослужащие ведут стрельбы по неподвижным и движущимся целям, выполняют скрытное перемещение, а также оборудование и маскировку позиций, сказали в ВВО.
Отмечается, что опыт использования гранатомётов в ходе специальной военной операции применили до начала практического этапа – пехотинцам прочитали лекции.
Всего участниками сбора стали более ста военнослужащих, уточнили в пресс-службе.