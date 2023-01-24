https://ria.ru/20230124/gazifikatsiya-1847130135.html

Губернатор Омской области ввел новые льготные категории на догазификацию

Губернатор Омской области ввел новые льготные категории на догазификацию - РИА Новости, 24.01.2023

Губернатор Омской области ввел новые льготные категории на догазификацию

Губернатор Омской области Александр Бурков ввел новые льготные категории на получение компенсации на догазификацию, рассказали в пресс-службе регионального... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:27

2023-01-24T16:27

2023-01-24T16:27

омская область

александр бурков

омская область

россия

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ОМСК, 24 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков ввел новые льготные категории на получение компенсации на догазификацию, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Максимальный размер компенсации без учета доходов могут получить шесть дополнительных категорий участников специальной военной операции и члены их семей. "В Омской области компенсируют расходы жителей на догазификацию. Губернатор Александр Бурков утвердил новые категории льготников, которые смогут компенсировать расходы на догазификацию внутри дома", - пояснили в пресс-службе. Ранее денежную компенсацию могли получить 15 льготных категорий, такие как многодетные семьи, инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны труда и другие. Согласно указу губернатора, к этим категориям добавились еще шесть категорий участников специальной военной операции. Это граждане, заключившие контракт с министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы; проходящие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации; военнослужащие войсковой части №39965, командировавшиеся в зону проведения специальной военной операции; сотрудники управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области; жители Омской области, добровольно принявшие участие в специальной военной операции в составе отрядов "БАРС"; омичи, призванные на военную службу по мобилизации военными комиссариатами других субъектов Российской Федерации. Право на выплату есть у граждан России, которые постоянно проживают на территории Омской области и имеют в собственности жилые дома, входящие в программу газификации. На сегодняшний день 13 семей мобилизованных омичей получили региональную меру поддержки.

https://ria.ru/20230124/omsk-1846990567.html

https://ria.ru/20230121/trudoustroystvo-1846490984.html

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александр бурков, омская область, россия