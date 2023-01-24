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Около 500 заявок подано на участие в программе "Большие гастроли" - РИА Новости, 24.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230124/gastroli-1847112636.html
Около 500 заявок подано на участие в программе "Большие гастроли"
Около 500 заявок подано на участие в программе "Большие гастроли" - РИА Новости, 24.01.2023
Около 500 заявок подано на участие в программе "Большие гастроли"
На участие в программе "Большие гастроли" подано 477 заявок, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:14
2023-01-24T16:14
культура
новости культуры
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. На участие в программе "Большие гастроли" подано 477 заявок, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ. "По итогам работы экспертной комиссии в 2023 году планируется провести 271 гастрольный тур. "Большие гастроли" состоятся в 79 регионах и 136 городах и населенных пунктах Российской Федерации. В зарубежном направлении примут участие семь стран", – говорится в сообщении. Всего в программе "Большие гастроли" в этом году планируется участие 247 театров, среди участников много новых коллективов. Так, впервые на "Большие гастроли" по межрегиональному направлению поедут Березниковский драматический театр, Казанский академический русский Большой драматический театр имени Качалова, уточнили в пресс-службе. На участие в программе "Мы – Россия" поступило 110 заявок. По итогам работы экспертной комиссии в 2023 году планируется 55 гастрольных туров, в которых примет участие 51 творческий коллектив, отметили в ведомстве. Гастрольные туры состоятся в 81 регионе и 216 городах и населенных пунктах России, добавили в министерстве.Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры, который включает две федеральные программы – "Большие гастроли" (гастроли театров) и "Мы – Россия" (гастроли национальных коллективов) призван воссоздать единую гастрольную систему страны. Зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, с концертными программами выдающихся отечественных коллективов.
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новости культуры, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Россия, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
16:14 24.01.2023
 
Около 500 заявок подано на участие в программе "Большие гастроли"

Минкульт: На участие в программе "Большие гастроли" подано 477 заявок

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. На участие в программе "Большие гастроли" подано 477 заявок, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.
"По итогам работы экспертной комиссии в 2023 году планируется провести 271 гастрольный тур. "Большие гастроли" состоятся в 79 регионах и 136 городах и населенных пунктах Российской Федерации. В зарубежном направлении примут участие семь стран", – говорится в сообщении.
Всего в программе "Большие гастроли" в этом году планируется участие 247 театров, среди участников много новых коллективов.
Так, впервые на "Большие гастроли" по межрегиональному направлению поедут Березниковский драматический театр, Казанский академический русский Большой драматический театр имени Качалова, уточнили в пресс-службе.
На участие в программе "Мы – Россия" поступило 110 заявок. По итогам работы экспертной комиссии в 2023 году планируется 55 гастрольных туров, в которых примет участие 51 творческий коллектив, отметили в ведомстве.
Гастрольные туры состоятся в 81 регионе и 216 городах и населенных пунктах России, добавили в министерстве.
Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры, который включает две федеральные программы – "Большие гастроли" (гастроли театров) и "Мы – Россия" (гастроли национальных коллективов) призван воссоздать единую гастрольную систему страны. Зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, с концертными программами выдающихся отечественных коллективов.
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