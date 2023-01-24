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МИД Финляндии допустил возможность вступления в НАТО без Швеции - РИА Новости, 24.01.2023
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МИД Финляндии допустил возможность вступления в НАТО без Швеции
МИД Финляндии допустил возможность вступления в НАТО без Швеции - РИА Новости, 24.01.2023
МИД Финляндии допустил возможность вступления в НАТО без Швеции
В Финляндии не исключают возможности продолжения процедуры вступления в НАТО без Швеции, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто национальной... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:07
2023-01-24T12:07
в мире
пекка хаависто
швеция
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв — РИА Новости. В Финляндии не исключают возможности продолжения процедуры вступления в НАТО без Швеции, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто национальной телерадиокомпании YLE."Нужно оценивать ситуацию. Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе помешало бы прогрессу Швеции в проекте (вступления в НАТО. — Прим. ред.)? Пока рано об этом говорить", — сказал чиновник.Так он ответил на вопрос, нужно ли Финляндии продолжать двигаться в одобрении заявки в одном темпе со Швецией.Также Хаависто считает, что переговоры обеих стран с Турцией по вопросу вступления в НАТО нуждаются в паузе."Лучше продолжить после того, как атмосфера успокоится", — цитирует финского министра турецкий телеканал NTV.По информации агентства Anadolu, в среду, 25 января, состоится первое в этом году заседание Совета национальной безопасности Турции. Его участники обменяются мнениями по заявкам Стокгольма и Хельсинки в свете ситуации в Швеции, "где в последнее время произошли провокации в отношении президента Реджепа Тайипа Эрдогана и священного Корана".В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Его действия осудили многие страны. Как заявил президент Эрдоган, после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.Финляндия и Швеция подали в мае 2022 года совместную заявку на вступление в Североатлантический альянс. Ее уже ратифицировали 28 стран из 30, за исключением Венгрии и Турции.
https://ria.ru/20230124/nato-1846976965.html
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в мире, пекка хаависто, швеция, финляндия, стокгольм (город), нато
В мире, Пекка Хаависто, Швеция, Финляндия, Стокгольм (город), НАТО
11:07 24.01.2023 (обновлено: 12:07 24.01.2023)
 
МИД Финляндии допустил возможность вступления в НАТО без Швеции

Глава МИД Финляндии Хаависто допустил продолжение процедуры вступления в НАТО без Швеции

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtПольские военнослужащие поднимают флаг НАТО
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв — РИА Новости. В Финляндии не исключают возможности продолжения процедуры вступления в НАТО без Швеции, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто национальной телерадиокомпании YLE.
"Нужно оценивать ситуацию. Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе помешало бы прогрессу Швеции в проекте (вступления в НАТО. — Прим. ред.)? Пока рано об этом говорить", — сказал чиновник.
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Так он ответил на вопрос, нужно ли Финляндии продолжать двигаться в одобрении заявки в одном темпе со Швецией.
Также Хаависто считает, что переговоры обеих стран с Турцией по вопросу вступления в НАТО нуждаются в паузе.
"Лучше продолжить после того, как атмосфера успокоится", — цитирует финского министра турецкий телеканал NTV.
По информации агентства Anadolu, в среду, 25 января, состоится первое в этом году заседание Совета национальной безопасности Турции. Его участники обменяются мнениями по заявкам Стокгольма и Хельсинки в свете ситуации в Швеции, "где в последнее время произошли провокации в отношении президента Реджепа Тайипа Эрдогана и священного Корана".
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В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Его действия осудили многие страны. Как заявил президент Эрдоган, после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.
Финляндия и Швеция подали в мае 2022 года совместную заявку на вступление в Североатлантический альянс. Ее уже ратифицировали 28 стран из 30, за исключением Венгрии и Турции.
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В миреПекка ХаавистоШвецияФинляндияСтокгольм (город)НАТО
 
 
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