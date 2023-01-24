11:07 24.01.2023 (обновлено: 12:07 24.01.2023)
МИД Финляндии допустил возможность вступления в НАТО без Швеции
Глава МИД Финляндии Хаависто допустил продолжение процедуры вступления в НАТО без Швеции
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв — РИА Новости. В Финляндии не исключают возможности продолжения процедуры вступления в НАТО без Швеции, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто национальной телерадиокомпании YLE.
"Нужно оценивать ситуацию. Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе помешало бы прогрессу Швеции в проекте (вступления в НАТО. — Прим. ред.)? Пока рано об этом говорить", — сказал чиновник.
Так он ответил на вопрос, нужно ли Финляндии продолжать двигаться в одобрении заявки в одном темпе со Швецией.
Также Хаависто считает, что переговоры обеих стран с Турцией по вопросу вступления в НАТО нуждаются в паузе.
"Лучше продолжить после того, как атмосфера успокоится", — цитирует финского министра турецкий телеканал NTV.
По информации агентства Anadolu, в среду, 25 января, состоится первое в этом году заседание Совета национальной безопасности Турции. Его участники обменяются мнениями по заявкам Стокгольма и Хельсинки в свете ситуации в Швеции, "где в последнее время произошли провокации в отношении президента Реджепа Тайипа Эрдогана и священного Корана".
В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Его действия осудили многие страны. Как заявил президент Эрдоган, после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.
Финляндия и Швеция подали в мае 2022 года совместную заявку на вступление в Североатлантический альянс. Ее уже ратифицировали 28 стран из 30, за исключением Венгрии и Турции.