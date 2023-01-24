https://ria.ru/20230124/finlyandiya-1847007876.html

МИД Финляндии допустил возможность вступления в НАТО без Швеции

МИД Финляндии допустил возможность вступления в НАТО без Швеции - РИА Новости, 24.01.2023

МИД Финляндии допустил возможность вступления в НАТО без Швеции

В Финляндии не исключают возможности продолжения процедуры вступления в НАТО без Швеции, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто национальной... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:07

2023-01-24T11:07

2023-01-24T12:07

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв — РИА Новости. В Финляндии не исключают возможности продолжения процедуры вступления в НАТО без Швеции, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто национальной телерадиокомпании YLE."Нужно оценивать ситуацию. Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе помешало бы прогрессу Швеции в проекте (вступления в НАТО. — Прим. ред.)? Пока рано об этом говорить", — сказал чиновник.Так он ответил на вопрос, нужно ли Финляндии продолжать двигаться в одобрении заявки в одном темпе со Швецией.Также Хаависто считает, что переговоры обеих стран с Турцией по вопросу вступления в НАТО нуждаются в паузе."Лучше продолжить после того, как атмосфера успокоится", — цитирует финского министра турецкий телеканал NTV.По информации агентства Anadolu, в среду, 25 января, состоится первое в этом году заседание Совета национальной безопасности Турции. Его участники обменяются мнениями по заявкам Стокгольма и Хельсинки в свете ситуации в Швеции, "где в последнее время произошли провокации в отношении президента Реджепа Тайипа Эрдогана и священного Корана".В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Его действия осудили многие страны. Как заявил президент Эрдоган, после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.Финляндия и Швеция подали в мае 2022 года совместную заявку на вступление в Североатлантический альянс. Ее уже ратифицировали 28 стран из 30, за исключением Венгрии и Турции.

https://ria.ru/20230124/nato-1846976965.html

https://ria.ru/20230123/nato-1846910352.html

https://ria.ru/20230123/turtsiya-1846339853.html

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в мире, пекка хаависто, швеция, финляндия, стокгольм (город), нато