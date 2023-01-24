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Фармпроизводство в России выросло более чем на 15 процентов - РИА Новости, 24.01.2023
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Фармпроизводство в России выросло более чем на 15 процентов
Фармпроизводство в России выросло более чем на 15 процентов - РИА Новости, 24.01.2023
Фармпроизводство в России выросло более чем на 15 процентов
Фармпроизводство в РФ в 2022 году выросло более чем на 15% по сравнению с предыдущим годом, отрасль продолжает наращивать технологическую независимость, сообщил РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:23
2023-01-24T15:34
россия
денис мантуров
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Фармпроизводство в РФ в 2022 году выросло более чем на 15% по сравнению с предыдущим годом, отрасль продолжает наращивать технологическую независимость, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров."Фармацевтическая отрасль за последние годы существенно расширила свои мощности, компетенции и продуктовые линейки. Набранные темпы сохранились и в прошлом году… По оперативной отраслевой статистике, производство увеличилось более чем на 15% к уровню 2021 года", - сказал он на совещании кабмина с президентом РФ.Мантуров также подчеркнул, что российские фармкомпании выпускают в необходимом количестве основные препараты и вакцины для профилактики и лечения гриппа и коронавируса, а при при увеличении спроса - оперативно смогут перенастроить свои линии на особо востребованные позиции."В целом на сегодня предприятия фармпроизводства составляют 82% всех наименований из перечня жизненно необходимых, важнейших лекарственных препаратов. При этом отрасль продолжает наращивать технологическую независимость на ключевых этапах производственного цикла, включая сырье", - добавил он.
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россия, денис мантуров, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Денис Мантуров, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
15:23 24.01.2023 (обновлено: 15:34 24.01.2023)
 
Фармпроизводство в России выросло более чем на 15 процентов

Мантуров: фармпроизводство в России выросло более чем на 15 процентов в 2022 году

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Фармпроизводство в РФ в 2022 году выросло более чем на 15% по сравнению с предыдущим годом, отрасль продолжает наращивать технологическую независимость, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Фармацевтическая отрасль за последние годы существенно расширила свои мощности, компетенции и продуктовые линейки. Набранные темпы сохранились и в прошлом году… По оперативной отраслевой статистике, производство увеличилось более чем на 15% к уровню 2021 года", - сказал он на совещании кабмина с президентом РФ.
Мантуров также подчеркнул, что российские фармкомпании выпускают в необходимом количестве основные препараты и вакцины для профилактики и лечения гриппа и коронавируса, а при при увеличении спроса - оперативно смогут перенастроить свои линии на особо востребованные позиции.
"В целом на сегодня предприятия фармпроизводства составляют 82% всех наименований из перечня жизненно необходимых, важнейших лекарственных препаратов. При этом отрасль продолжает наращивать технологическую независимость на ключевых этапах производственного цикла, включая сырье", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 15:10
Путин отметил рост цен на лекарства, несмотря на развитие фармпроизводства
 
РоссияДенис МантуровЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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