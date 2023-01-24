https://ria.ru/20230124/farmproizvodstvo-1847099794.html

Фармпроизводство в России выросло более чем на 15 процентов

Фармпроизводство в России выросло более чем на 15 процентов - РИА Новости, 24.01.2023

Фармпроизводство в России выросло более чем на 15 процентов

Фармпроизводство в РФ в 2022 году выросло более чем на 15% по сравнению с предыдущим годом, отрасль продолжает наращивать технологическую независимость, сообщил РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:23

2023-01-24T15:23

2023-01-24T15:34

россия

денис мантуров

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Фармпроизводство в РФ в 2022 году выросло более чем на 15% по сравнению с предыдущим годом, отрасль продолжает наращивать технологическую независимость, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров."Фармацевтическая отрасль за последние годы существенно расширила свои мощности, компетенции и продуктовые линейки. Набранные темпы сохранились и в прошлом году… По оперативной отраслевой статистике, производство увеличилось более чем на 15% к уровню 2021 года", - сказал он на совещании кабмина с президентом РФ.Мантуров также подчеркнул, что российские фармкомпании выпускают в необходимом количестве основные препараты и вакцины для профилактики и лечения гриппа и коронавируса, а при при увеличении спроса - оперативно смогут перенастроить свои линии на особо востребованные позиции."В целом на сегодня предприятия фармпроизводства составляют 82% всех наименований из перечня жизненно необходимых, важнейших лекарственных препаратов. При этом отрасль продолжает наращивать технологическую независимость на ключевых этапах производственного цикла, включая сырье", - добавил он.

https://ria.ru/20230124/putin-1847093261.html

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россия, денис мантуров, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)