https://ria.ru/20230124/estoniya-1846993160.html
Эстония прервала почти все экономические связи с Россией, заявил посол
Эстония прервала почти все экономические связи с Россией, заявил посол - РИА Новости, 24.01.2023
Эстония прервала почти все экономические связи с Россией, заявил посол
Эстония прервала практически все экономические связи с Россией, заявил посол России в Таллине Владимир Липаев. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:12
2023-01-24T10:12
2023-01-24T10:12
урмас рейнсалу
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эстония
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Эстония прервала практически все экономические связи с Россией, заявил посол России в Таллине Владимир Липаев. "Эстонцы практически все экономические контакты (с Россией - ред.) прервали, которые, казалось бы, были им выгодны, и сейчас у нас практически нет никаких экономических отношений. В принципе с соседями нужно жить дружно. Было бы хорошо, если бы между российскими и эстонскими народами существовали добрососедские и взаимовыгодные отношения", - сказал посол в эфире "Соловьев Live". Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах, сообщили в МИД РФ, добавив, что в понедельник в министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии Маргуса Лайдре.
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урмас рейнсалу, россия, эстония, таллин
Урмас Рейнсалу, Россия, Эстония, Таллин
Эстония прервала почти все экономические связи с Россией, заявил посол
Посол Липаев: Эстония прервала практически все экономические связи с Россией