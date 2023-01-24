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Шмыгаль назвал состояние украинской энергосистемы сложным - РИА Новости, 24.01.2023
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https://ria.ru/20230124/energosistema-1847192257.html
Шмыгаль назвал состояние украинской энергосистемы сложным
Шмыгаль назвал состояние украинской энергосистемы сложным - РИА Новости, 24.01.2023
Шмыгаль назвал состояние украинской энергосистемы сложным
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил что состояние энергосистемы страны остается сложным, но контролируемым, ситуация усугубляется потерей части генерирующих... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T20:29
2023-01-24T20:29
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
укрэнерго
запорожская аэс
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил что состояние энергосистемы страны остается сложным, но контролируемым, ситуация усугубляется потерей части генерирующих мощностей. Ранее во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что на Украине незначительно увеличилось производство электроэнергии, однако дефицит мощности в системе остается существенным, аварийные отключения электроэнергии введены в ряде областей страны. "Состояние энергосистемы остается сложным, но контролируемым. Из-за последнего масштабного вражеского обстрела мы потеряли еще часть генерации электроэнергии. Ситуация осложняется тем, что значительная часть генерирующих мощностей находятся на временно оккупированных территориях. Среди них Запорожская АЭС.. Мы должны соблюдать лимиты энергопотребления и прибегать к аварийным отключениям в случае их превышения", - приводит слова Шмыгаля издание УНН. Он отметил, что все были готовы к тому, что это будет самая сложная зима в истории Украины. По его словам, на прошлой неделе Украина прошла "экватор зимы". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, укрэнерго, запорожская аэс, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Укрэнерго, Запорожская АЭС, Вооруженные силы РФ
20:29 24.01.2023
 
Шмыгаль назвал состояние украинской энергосистемы сложным

Премьер Шмыгаль назвал состояние украинской энергосистемы сложным, но контролируемым

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил что состояние энергосистемы страны остается сложным, но контролируемым, ситуация усугубляется потерей части генерирующих мощностей.
Ранее во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что на Украине незначительно увеличилось производство электроэнергии, однако дефицит мощности в системе остается существенным, аварийные отключения электроэнергии введены в ряде областей страны.
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"Состояние энергосистемы остается сложным, но контролируемым. Из-за последнего масштабного вражеского обстрела мы потеряли еще часть генерации электроэнергии. Ситуация осложняется тем, что значительная часть генерирующих мощностей находятся на временно оккупированных территориях. Среди них Запорожская АЭС.. Мы должны соблюдать лимиты энергопотребления и прибегать к аварийным отключениям в случае их превышения", - приводит слова Шмыгаля издание УНН.
Он отметил, что все были готовы к тому, что это будет самая сложная зима в истории Украины. По его словам, на прошлой неделе Украина прошла "экватор зимы".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаУкрэнергоЗапорожская АЭСВооруженные силы РФ
 
 
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