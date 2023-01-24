https://ria.ru/20230124/energosistema-1847192257.html

Шмыгаль назвал состояние украинской энергосистемы сложным

Шмыгаль назвал состояние украинской энергосистемы сложным - РИА Новости, 24.01.2023

Шмыгаль назвал состояние украинской энергосистемы сложным

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил что состояние энергосистемы страны остается сложным, но контролируемым, ситуация усугубляется потерей части генерирующих... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T20:29

2023-01-24T20:29

2023-01-24T20:29

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

укрэнерго

запорожская аэс

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил что состояние энергосистемы страны остается сложным, но контролируемым, ситуация усугубляется потерей части генерирующих мощностей. Ранее во вторник в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что на Украине незначительно увеличилось производство электроэнергии, однако дефицит мощности в системе остается существенным, аварийные отключения электроэнергии введены в ряде областей страны. "Состояние энергосистемы остается сложным, но контролируемым. Из-за последнего масштабного вражеского обстрела мы потеряли еще часть генерации электроэнергии. Ситуация осложняется тем, что значительная часть генерирующих мощностей находятся на временно оккупированных территориях. Среди них Запорожская АЭС.. Мы должны соблюдать лимиты энергопотребления и прибегать к аварийным отключениям в случае их превышения", - приводит слова Шмыгаля издание УНН. Он отметил, что все были готовы к тому, что это будет самая сложная зима в истории Украины. По его словам, на прошлой неделе Украина прошла "экватор зимы". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221226/bank-1841327983.html

https://ria.ru/20230105/energetika-1843092592.html

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в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, укрэнерго, запорожская аэс, вооруженные силы рф