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Власти Швеции призвали ЕС избавиться от зависимости от российского топлива - РИА Новости, 24.01.2023
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Власти Швеции призвали ЕС избавиться от зависимости от российского топлива
Власти Швеции призвали ЕС избавиться от зависимости от российского топлива - РИА Новости, 24.01.2023
Власти Швеции призвали ЕС избавиться от зависимости от российского топлива
Евросоюзу необходимо как можно быстрее перестать зависеть от российских энергоресурсов, заявила министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш в... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:14
2023-01-24T18:14
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
кадри симсон
швеция
россия
еврокомиссия
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Евросоюзу необходимо как можно быстрее перестать зависеть от российских энергоресурсов, заявила министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш в профильном комитете Европарламента. Швеция с 1 января на полгода является председателем в совете ЕС. Буш представляла в комитете Европарламента по промышленности и энергетике программу шведского председательства. "Нам нужно избавиться от нашей зависимости от российских ископаемых видов топлива как можно быстрее", - сказала она. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Россия сократила за восемь месяцев прошлого года 80% поставок газа в Евросоюз. Страны региона смогли, по ее словам, заменить выбывшие объемы, не прибегая к отключениям электроэнергии. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что Евросоюз в состоянии заменить получаемые им оставшиеся объемы российского газа энергией из возобновляемых источников. Также с 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции, ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. По словам Буш, Евросоюзу необходимо ускорить работу по переходу от ископаемого топлива в сторону зеленой энергетики. По ее словам, все не ископаемые источники энергии, в том числе ветровая и атомная, помогут Евросоюзу достичь климатических целей, поставленных на 2050 год. К этому году Евросоюз обязался стать климатически нейтральным регионом. Как сообщалось ранее, Еврокомиссия хочет представить проект реформы рынка электроэнергии Евросоюза в первом квартале текущего года. ЕК отмечала, что эта реформа будет сосредоточена, в том числе, на уменьшении влияния цен на газ на стоимость электроэнергии для потребителей.
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цены на нефть, урсула фон дер ляйен, кадри симсон, швеция, россия, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
Цены на нефть, Урсула фон дер Ляйен, Кадри Симсон, Швеция, Россия, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
18:14 24.01.2023
 
Власти Швеции призвали ЕС избавиться от зависимости от российского топлива

Министр энергетики Швеции Буш: ЕС нужно перестать зависеть от российских энергоресурсов

© AP Photo / Francisco SecoШтаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Евросоюзу необходимо как можно быстрее перестать зависеть от российских энергоресурсов, заявила министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш в профильном комитете Европарламента.
Швеция с 1 января на полгода является председателем в совете ЕС. Буш представляла в комитете Европарламента по промышленности и энергетике программу шведского председательства.
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"Нам нужно избавиться от нашей зависимости от российских ископаемых видов топлива как можно быстрее", - сказала она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Россия сократила за восемь месяцев прошлого года 80% поставок газа в Евросоюз. Страны региона смогли, по ее словам, заменить выбывшие объемы, не прибегая к отключениям электроэнергии. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что Евросоюз в состоянии заменить получаемые им оставшиеся объемы российского газа энергией из возобновляемых источников. Также с 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции, ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю.
По словам Буш, Евросоюзу необходимо ускорить работу по переходу от ископаемого топлива в сторону зеленой энергетики.
По ее словам, все не ископаемые источники энергии, в том числе ветровая и атомная, помогут Евросоюзу достичь климатических целей, поставленных на 2050 год. К этому году Евросоюз обязался стать климатически нейтральным регионом.
"Швеция готова к амбициозному председательству, мы сделаем приоритетом законодательство, связанное с энергетическим кризисом, включая любые предложения по пересмотру структуры рынка электроэнергии", - также сказала Буш.
Как сообщалось ранее, Еврокомиссия хочет представить проект реформы рынка электроэнергии Евросоюза в первом квартале текущего года.
ЕК отмечала, что эта реформа будет сосредоточена, в том числе, на уменьшении влияния цен на газ на стоимость электроэнергии для потребителей.
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Цены на нефтьУрсула фон дер ЛяйенКадри СимсонШвецияРоссияЕврокомиссияЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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