https://ria.ru/20230124/energoresursy-1847166680.html
Власти Швеции призвали ЕС избавиться от зависимости от российского топлива
Власти Швеции призвали ЕС избавиться от зависимости от российского топлива - РИА Новости, 24.01.2023
Власти Швеции призвали ЕС избавиться от зависимости от российского топлива
Евросоюзу необходимо как можно быстрее перестать зависеть от российских энергоресурсов, заявила министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш в... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:14
2023-01-24T18:14
2023-01-24T18:14
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Евросоюзу необходимо как можно быстрее перестать зависеть от российских энергоресурсов, заявила министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш в профильном комитете Европарламента. Швеция с 1 января на полгода является председателем в совете ЕС. Буш представляла в комитете Европарламента по промышленности и энергетике программу шведского председательства. "Нам нужно избавиться от нашей зависимости от российских ископаемых видов топлива как можно быстрее", - сказала она. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Россия сократила за восемь месяцев прошлого года 80% поставок газа в Евросоюз. Страны региона смогли, по ее словам, заменить выбывшие объемы, не прибегая к отключениям электроэнергии. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что Евросоюз в состоянии заменить получаемые им оставшиеся объемы российского газа энергией из возобновляемых источников. Также с 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции, ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. По словам Буш, Евросоюзу необходимо ускорить работу по переходу от ископаемого топлива в сторону зеленой энергетики. По ее словам, все не ископаемые источники энергии, в том числе ветровая и атомная, помогут Евросоюзу достичь климатических целей, поставленных на 2050 год. К этому году Евросоюз обязался стать климатически нейтральным регионом. Как сообщалось ранее, Еврокомиссия хочет представить проект реформы рынка электроэнергии Евросоюза в первом квартале текущего года. ЕК отмечала, что эта реформа будет сосредоточена, в том числе, на уменьшении влияния цен на газ на стоимость электроэнергии для потребителей.
https://ria.ru/20230120/atom-1846196559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, урсула фон дер ляйен, кадри симсон, швеция, россия, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
Цены на нефть, Урсула фон дер Ляйен, Кадри Симсон, Швеция, Россия, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
Власти Швеции призвали ЕС избавиться от зависимости от российского топлива
Министр энергетики Швеции Буш: ЕС нужно перестать зависеть от российских энергоресурсов
БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Евросоюзу необходимо как можно быстрее перестать зависеть от российских энергоресурсов, заявила министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш в профильном комитете Европарламента.
Швеция с 1 января на полгода является председателем в совете ЕС
. Буш представляла в комитете Европарламента по промышленности и энергетике программу шведского председательства.
"Нам нужно избавиться от нашей зависимости от российских ископаемых видов топлива как можно быстрее", - сказала она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
ранее заявила, что Россия
сократила за восемь месяцев прошлого года 80% поставок газа в Евросоюз. Страны региона смогли, по ее словам, заменить выбывшие объемы, не прибегая к отключениям электроэнергии. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон
заявляла, что Евросоюз в состоянии заменить получаемые им оставшиеся объемы российского газа энергией из возобновляемых источников. Также с 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции, ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю.
По словам Буш, Евросоюзу необходимо ускорить работу по переходу от ископаемого топлива в сторону зеленой энергетики.
По ее словам, все не ископаемые источники энергии, в том числе ветровая и атомная, помогут Евросоюзу достичь климатических целей, поставленных на 2050 год. К этому году Евросоюз обязался стать климатически нейтральным регионом.
"Швеция готова к амбициозному председательству, мы сделаем приоритетом законодательство, связанное с энергетическим кризисом, включая любые предложения по пересмотру структуры рынка электроэнергии", - также сказала Буш.
Как сообщалось ранее, Еврокомиссия хочет представить проект реформы рынка электроэнергии Евросоюза в первом квартале текущего года.
ЕК отмечала, что эта реформа будет сосредоточена, в том числе, на уменьшении влияния цен на газ на стоимость электроэнергии для потребителей.