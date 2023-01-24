https://ria.ru/20230124/energoresursy-1847166680.html

Власти Швеции призвали ЕС избавиться от зависимости от российского топлива

Власти Швеции призвали ЕС избавиться от зависимости от российского топлива - РИА Новости, 24.01.2023

Власти Швеции призвали ЕС избавиться от зависимости от российского топлива

Евросоюзу необходимо как можно быстрее перестать зависеть от российских энергоресурсов, заявила министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш в... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T18:14

2023-01-24T18:14

2023-01-24T18:14

цены на нефть

урсула фон дер ляйен

кадри симсон

швеция

россия

еврокомиссия

европарламент

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Евросоюзу необходимо как можно быстрее перестать зависеть от российских энергоресурсов, заявила министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш в профильном комитете Европарламента. Швеция с 1 января на полгода является председателем в совете ЕС. Буш представляла в комитете Европарламента по промышленности и энергетике программу шведского председательства. "Нам нужно избавиться от нашей зависимости от российских ископаемых видов топлива как можно быстрее", - сказала она. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Россия сократила за восемь месяцев прошлого года 80% поставок газа в Евросоюз. Страны региона смогли, по ее словам, заменить выбывшие объемы, не прибегая к отключениям электроэнергии. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что Евросоюз в состоянии заменить получаемые им оставшиеся объемы российского газа энергией из возобновляемых источников. Также с 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции, ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. По словам Буш, Евросоюзу необходимо ускорить работу по переходу от ископаемого топлива в сторону зеленой энергетики. По ее словам, все не ископаемые источники энергии, в том числе ветровая и атомная, помогут Евросоюзу достичь климатических целей, поставленных на 2050 год. К этому году Евросоюз обязался стать климатически нейтральным регионом. Как сообщалось ранее, Еврокомиссия хочет представить проект реформы рынка электроэнергии Евросоюза в первом квартале текущего года. ЕК отмечала, что эта реформа будет сосредоточена, в том числе, на уменьшении влияния цен на газ на стоимость электроэнергии для потребителей.

https://ria.ru/20230120/atom-1846196559.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, урсула фон дер ляйен, кадри симсон, швеция, россия, еврокомиссия, европарламент, евросоюз