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Жителя Запорожской области выдворили из региона за экстремизм - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/ekstremizm-1847185748.html
Жителя Запорожской области выдворили из региона за экстремизм
Жителя Запорожской области выдворили из региона за экстремизм - РИА Новости, 24.01.2023
Жителя Запорожской области выдворили из региона за экстремизм
Жителя Запорожской области выдворили из региона на украинскую сторону за призывы к экстремистским действиям, сообщили в силовых структурах. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T19:40
2023-01-24T19:40
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 24 янв - РИА Новости. Жителя Запорожской области выдворили из региона на украинскую сторону за призывы к экстремистским действиям, сообщили в силовых структурах. Силовики задержали в Запорожской области мужчину, которого обвиняют в публичных призывах к экстремистским действиям в пользу Украины. "За публичные призывы, а также подстрекательство к осуществлению экстремистской деятельности либо распространение экстремистских материалов, равно их изготовление или хранение с целью массового распространения, согласно указу... вы подвергаетесь принудительному выдворению с территории Запорожской области", - говорит оперативный сотрудник на видео, предоставленном РИА Новости. Далее на видеозаписи оперативник отдал паспорт мужчине и направил его в сторону Запорожья. На прошлой неделе власти выдворили за пределы Запорожской области на подконтрольную Украине территорию трех граждан, наводивших украинскую артиллерию на позиции российских войск.
https://ria.ru/20230119/zaporozhe-1845962059.html
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в мире, запорожье, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
19:40 24.01.2023
 
Жителя Запорожской области выдворили из региона за экстремизм

Жителя Запорожской области выдворили на украинскую сторону за призывы к экстремизму

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 24 янв - РИА Новости. Жителя Запорожской области выдворили из региона на украинскую сторону за призывы к экстремистским действиям, сообщили в силовых структурах.
Силовики задержали в Запорожской области мужчину, которого обвиняют в публичных призывах к экстремистским действиям в пользу Украины.
"За публичные призывы, а также подстрекательство к осуществлению экстремистской деятельности либо распространение экстремистских материалов, равно их изготовление или хранение с целью массового распространения, согласно указу... вы подвергаетесь принудительному выдворению с территории Запорожской области", - говорит оперативный сотрудник на видео, предоставленном РИА Новости.
Далее на видеозаписи оперативник отдал паспорт мужчине и направил его в сторону Запорожья.
На прошлой неделе власти выдворили за пределы Запорожской области на подконтрольную Украине территорию трех граждан, наводивших украинскую артиллерию на позиции российских войск.
Выдворение из Запорожья граждан, наводивших украинскую артиллерию - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 13:58Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти выдворили на Украину троих корректировщиков огня
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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