https://ria.ru/20230124/ekstremizm-1847185748.html
Жителя Запорожской области выдворили из региона за экстремизм
Жителя Запорожской области выдворили из региона за экстремизм - РИА Новости, 24.01.2023
Жителя Запорожской области выдворили из региона за экстремизм
Жителя Запорожской области выдворили из региона на украинскую сторону за призывы к экстремистским действиям, сообщили в силовых структурах. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T19:40
2023-01-24T19:40
2023-01-24T19:40
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 24 янв - РИА Новости. Жителя Запорожской области выдворили из региона на украинскую сторону за призывы к экстремистским действиям, сообщили в силовых структурах. Силовики задержали в Запорожской области мужчину, которого обвиняют в публичных призывах к экстремистским действиям в пользу Украины. "За публичные призывы, а также подстрекательство к осуществлению экстремистской деятельности либо распространение экстремистских материалов, равно их изготовление или хранение с целью массового распространения, согласно указу... вы подвергаетесь принудительному выдворению с территории Запорожской области", - говорит оперативный сотрудник на видео, предоставленном РИА Новости. Далее на видеозаписи оперативник отдал паспорт мужчине и направил его в сторону Запорожья. На прошлой неделе власти выдворили за пределы Запорожской области на подконтрольную Украине территорию трех граждан, наводивших украинскую артиллерию на позиции российских войск.
https://ria.ru/20230119/zaporozhe-1845962059.html
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в мире, запорожье, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр
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Жителя Запорожской области выдворили из региона за экстремизм
Жителя Запорожской области выдворили на украинскую сторону за призывы к экстремизму