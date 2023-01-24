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В Саратове водителя зажало между двумя столкнувшимися троллейбусами
В Саратове водителя зажало между двумя столкнувшимися троллейбусами - РИА Новости, 24.01.2023
В Саратове водителя зажало между двумя столкнувшимися троллейбусами
При столкновении двух троллейбусов в Саратове между ними зажало водителя одного из них, пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в областной службе... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:51
2023-01-24T13:51
2023-01-24T13:51
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САРАТОВ, 24 янв - РИА Новости. При столкновении двух троллейбусов в Саратове между ними зажало водителя одного из них, пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в областной службе спасения. "В 9.33 (8.33 мск) в службу спасения Саратовской области поступило сообщение о том, что в Октябрьском районе на улице Грибова у дома №3 произошло столкновение двух троллейбусов, между ними зажало мужчину, водителя одного из троллейбусов. Реанимационной службой облспаса оказана медицинская помощь мужчине 1961 года рождения с последующей госпитализацией в медучреждение в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства. Как уточнили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, столкнулись троллейбусы маршрутов №3 и №16, а пострадавший мужчина находился возле одного из троллейбусов. "Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230119/kvadrokopter-1845976177.html
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Происшествия, Саратов, Саратовская область, Октябрьский район, ГИБДД МВД РФ, Россия, ДТП
В Саратове водителя зажало между двумя столкнувшимися троллейбусами
В Саратове после столкновения двух троллейбусов зажало водителя одного из них